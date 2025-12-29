बहन की बीमारी का बहाना बनाकर मांगी छुट्टी, एक Facebook पोस्ट ने खोल दी महिला की पोल

LAS स्टाफ को नैटली ट्वोमी की बहन के फेसबुक अकाउंट पर कुछ तस्वीरें मिलीं। इसमें क्रिसमस के मौके पर घर की साज-सजावट की तस्वीरें भी शामिल थीं। साल 2022 में यह तस्वीरें उसी दिन पोस्ट की गई थीं, जब नैटली ने बहन के बीमार होने की बात कही थी। झूठ पकड़े जाने पर नैटली ट्वोमी ने कहा कि तस्वीरें उसकी बहन ने नहीं बल्कि उसके पति द्वारा पोस्ट की गई थीं। बहन की तबीयत वास्तव में खराब थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उसके दावे सही साबित नहीं हुए। यह पता चला कि नैटली ने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए झूठ बोला था।