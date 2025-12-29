29 दिसंबर 2025,

विदेश

बहन की बीमारी का बहाना बनाकर मांगी छुट्टी, एक Facebook पोस्ट ने खोल दी महिला की पोल

Employee fired for lying about sick leave: झूठ बोलकर छुट्टी लेना गलत है और सोशल मीडिया के जमाने में यह गलती घातक साबित हो सकती है। लंदन की एक महिला कर्मचारी के साथ ऐसा ही हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 29, 2025

Employee caught lying

फेसबुक पोस्ट से महिला का झूठ पकड़ा गया। (PC:AI)

Facebook post exposes lie: छुट्टी के लिए झूठ बोलना एक कर्मचारी को बहुत भारी पड़ा। फेसबुक पोस्ट ने उसकी पोल खोल दी और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नैटली ट्वोमी नामक इमरजेंसी वर्कर ने अपने बॉस से कहा था कि उसकी बहन बहुत बीमार है। उसे कुछ दिन की छुट्टी दी जाए ताकि वह जाकर उसे देख सके। हालांकि, एक फेसबुक पोस्ट से उसका झूठ पकड़ा गया।

छुट्टी मिली पर बॉस को हुआ शक

मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, नैटली ट्वोमी ने लंदन एम्बुलेंस सर्विस (LAS) के अपने बॉस को ईमेल भेजकर बताया कि उसकी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे ICU में भर्ती किया गया है। उसे तुरंत Norfolk निकलना होगा। नैटली ने क्रिसमस से कुछ दिन पहले यह बात कही, इसलिए बॉस को उसकी कहानी पर शक हुआ। उन्होंने छुट्टी तो अप्रूव कर दी, लेकिन नैटली की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने लगे।

ऐसे खुली Natalie Twomey की पोल

LAS स्टाफ को नैटली ट्वोमी की बहन के फेसबुक अकाउंट पर कुछ तस्वीरें मिलीं। इसमें क्रिसमस के मौके पर घर की साज-सजावट की तस्वीरें भी शामिल थीं। साल 2022 में यह तस्वीरें उसी दिन पोस्ट की गई थीं, जब नैटली ने बहन के बीमार होने की बात कही थी। झूठ पकड़े जाने पर नैटली ट्वोमी ने कहा कि तस्वीरें उसकी बहन ने नहीं बल्कि उसके पति द्वारा पोस्ट की गई थीं। बहन की तबीयत वास्तव में खराब थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उसके दावे सही साबित नहीं हुए। यह पता चला कि नैटली ने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए झूठ बोला था।

कई मौकों पर बोला झूठ

नैटली ट्वोमी का नाम ड्रिंक एंड ड्राइव में भी सामने आ चुका है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर झूठ बोला है। नवंबर 2023 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह बात छिपाए रखी। हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल ट्रिब्यूनल सर्विस से रजिस्ट्रेशन रिन्यू के दौरान नैटली ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बारे में नहीं बताया। उन्होंने एक और झूठ बोला कि पीठ और घुटने की चोट की वजह से वह फिलहाल काम पर नहीं जा रही हैं। इसके बाद यह मामला हेल्थ एंड केयर प्रोफेशन ट्रिब्यूनल पहुंचा, जहां नैटली ट्वोमी से जुड़ी हर शिकायत पर गौर किया गया।

ट्रिब्यूनल से नहीं मिली राहत

ट्रिब्यूनल ने पाया कि नैटली ट्वोमी ने अपने फायदे के लिए 2022 और 2024 के बीच लगातार झूठ बोला। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि नैटली ट्वोमी ने अपने नियोक्ता को गुमराह किया। उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी बहन की तबीयत खराब नहीं है। उन्होंने झूठ बोलकर छुट्टी ली, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। सभी साक्ष्यों के आधार पर ट्रिब्यूनल ने नैटली ट्वोमी को नौकरी से निकाले जाने को सही करार दिया है। इस तरह एक फेसबुक पोस्ट के चलते नैटली का झूठ पकड़ा गया और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।

Updated on:

29 Dec 2025 12:28 pm

Published on:

29 Dec 2025 12:24 pm

Hindi News / World / बहन की बीमारी का बहाना बनाकर मांगी छुट्टी, एक Facebook पोस्ट ने खोल दी महिला की पोल

