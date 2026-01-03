3 जनवरी 2026,

शनिवार

कारोबार

US Attacks Venezuela: क्या सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार से फिर लगेगी आग, अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला क्या खींचेगा बड़ी लकीर?

US Venezuela War impact on Gold and Silver: अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले ने उन समुद्री मार्गों को खतरे में डाल दिया है, जिनका यूज दुनिया के सबसे बड़े चांदी निर्यातक देश- पेरू और चाड अपनी चांदी के निर्यात के लिए करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 03, 2026

US Attack On Venezuela

अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है। (PC: AI)

US Attack On Venezuela: एक युद्ध थमने के संकेत मिलते हैं कि दूसरा शुरू हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया में यही हो रहा है। अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित 4 शहरों पर 9 हवाई हमले किए हैं। सीबीएस न्यूज, फॉक्स न्यूज और एएफपी ने भी वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की जानकारी दी है। काराकस में कई इलाकों मे तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। पूरे वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है।

बढ़ सकते हैं सोने-चांदी के भाव

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमलों के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स कच्चे तेल (क्रूड ऑयल), सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आने की उम्मीद जता रहे है। सोमवार को कीमतें बड़े गैप के साथ ओपन हो सकती हैं। क्योंकि जब भी दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत होता है और कीमतें ऊपर जाती हैं।

शेयर बाजार पर कैसा रहेगा असर?

हालांकि, उनका कहना है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए इस भू-राजनीतिक तनाव का भारतीय शेयर बाजार पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है और बाजार के स्टेबल रहने की उम्मीद है। हालांकि, बुल्स का भरोसा कुछ हद तक कमजोर पड़ सकता है और शुक्रवार के तेज कारोबारी सेशन के बाद सोमवार सुबह जिस मजबूत खरीदारी की उम्मीद थी, वैसी खरीदारी देखने को नहीं मिल पाएगी।

सोना, चांदी, कच्चे तेल और अन्य कमोडिटीज पर असर

सोना-चांदी, बेस मेटल्स, कच्चे तेल और अन्य एनर्जी कमोडिटीज में गैप-अप ओपनिंग की उम्मीद है। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाएगा, जिससे अनिश्चितता बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सोना, चांदी, तांबा, कच्चा तेल, गैसोलीन आदि में गैप-अप ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है।

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में या वल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता ने बताया, “MCX पर सोने की कीमतें 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। जबकि चांदी के भाव 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। वहीं, MCX पर कच्चे तेल की कीमतें 5,200 से 5,300 रुपये प्रति बैरल तक जाने की उम्मीद है।”

चांदी में आ सकती है बड़ी तेजी

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संकट ने उन समुद्री मार्गों को खतरे में डाल दिया है, जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े चांदी निर्यातक देश- पेरू और चाड अपनी चांदी के निर्यात के लिए करते हैं। इससे आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इस वजह से चांदी की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसी तरह, सोने की कीमतों में भी सोमवार को बढ़त देखने को मिल सकती है।

