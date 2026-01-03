3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Repo Rate कम हुई फिर भी महंगे कर दिये गए लोन, क्या घट रहा है बैंकों का मुनाफा?

Interest Rates on Loan: कमर्शियल बैंकों की नए कर्ज की वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट (WALR) नवंबर में 0.32 फीसदी बढ़कर 8.71% हो गई, जो सितंबर में 8.39% थी। अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों में फ्रेश लोन्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 03, 2026

Loan interest rate

बैंकों ने लोन्स पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। (PC: AI)

Interest Rates on Loans: आरबीआई की ओर से रेपो रेट घटाने के बावजूद बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और छोटी बचत योजनाओं में मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती नहीं होने से बैंक अपने एफडी की दरें नहीं घटा पा रहे हैं। इससे बैंकों के मार्जिन (मुनाफे) पर असर पड़ रहा है। इसकी भरपाई के लिए बैंक अब नए लोन को महंगा कर रहे हैं। हालांकि, पुराने लोन की ब्याज दरें अधिकतर मामलों में बैंकों ने रेपो रेट कट के हिसाब से घटाई है। खासकर सरकारी बैंक अपनी कमाई बनाए रखने के लिए ज्यादा ब्याज वाले रिटेल लोन पर फोकस बढ़ा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि घर, कार और पर्सनल लोन जैसे आम कर्ज अब पहले से ज्यादा ब्याज पर मिल रहे हैं।

PC: File Photo

बढ़ गई बैंकों की WALR

आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्यिक बैंकों की नए लोन की वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट (WALR) नवंबर में 32 आधार अंक बढ़कर 8.71% हो गई, जो सितंबर में 8.39% थी। अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों में ताजा ऋणों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड अक्टूबर में 30 आधार अंक और जून के बाद से कल 50 आधार अंक बढ़ चुकी है। इससे बैंकों की फडिंग लागत बढ़ी है और कर्ज महंगा हो गया है।

स्मॉल सेविंग स्कीम्स में मिल रहा अच्छा ब्याज

साथ ही निवेशक छोटी बचत योजनाओं में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, जिनमें फॉर्मूला रेट से 1.44% तक ज्यादा ब्याज मिल रहा है। इससे बैंकों में डिपॉजिट घट रहा है और बैंक एफडी की दरें नहीं घटा पा रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर में गोल्ड लोन सालाना आधार पर 125% बढ़ा है। कीमतें बढ़ने से लोग जमकर गोल्ड लोन ले रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price: अपने रंग में लौटे सोना-चांदी, 2026 में कीमतों का बनेगा नया रिकॉर्ड!
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Loan News & Updates

Updated on:

03 Jan 2026 11:55 am

Published on:

03 Jan 2026 11:53 am

Hindi News / Business / Repo Rate कम हुई फिर भी महंगे कर दिये गए लोन, क्या घट रहा है बैंकों का मुनाफा?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Financial Planning Tips: साल 2026 को बनाना है फाइनेंशियली ब्यूटीफुल तो जनवरी में कर लें ये 7 काम, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार

पढ़ाई में 3 बार फेल, तीन लाख का कर्ज...आज एक कंपनी के CEO हैं सोनू शर्मा

Sonu Sharma Success Story
कारोबार

Gold Silver Price: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें

Gold Silver Price Today
कारोबार

सोना-चांदी फिर चमके, 2026 में कीमतों का बनेगा नया रिकॉर्ड!

Gold Silver Price Today
कारोबार

LIC को 2 दिन में 11468 करोड़ का झटका, क्या इस कंपनी में आपका भी लगा पैसा?

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.