Gold Silver Price: अपने रंग में लौटे सोना-चांदी, 2026 में कीमतों का बनेगा नया रिकॉर्ड!

चांदी का आउटलुक भी पॉजिटिव है। लगातार सप्लाई में कमी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स से मज़बूत इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी इस साल भी शानदार प्रदर्शन कर सकती है। चीन ने चांदी के निर्यात को सीमित कर दिया है, इस वजह से मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ सकता है, जिससे दाम चढ़ेंगे। जानकारों का कहना है कि चीन की चांदी पहले से ही बाजार में कम है, ऐसे में निर्यात को सीमित करने से स्थिति का बिगड़ना तय है। अमेरिकी कारोबारी और मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का अनुमान है कि चांदी इस साल 200 डॉलर प्रति औंस के पार जा सकती है, जो वर्तमान में 72.82 डॉलर प्रति औंस पर चल रही है।