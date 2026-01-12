बेटी का सवाल ऐसा, जिसका मां ने दिया जवाब तो शर्मा गए पिता, लोगों ने कहा- वो भारतीय मां हैं कभी-कभी…

जब माँ ने बच्चों के सामने पापा से प्यार का इजहार कर दिया (Photo- X)
Social Media Viral Video: एक बेटी के सवाल के जवाब में मां ने जो कहा उसे सुनकर आप भी शर्मा जाएंगे और हंसने लगेंगे। ऐसा ही कुछ हाल सोशल मीडिया यूजर्स का भी हुआ है, जिसमें जोड़ियां बनाने वाली कंपनी shaadi.com भी शामिल है। सोशल मीडिया पर एक परिवार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची अपनी मम्मी से पूछती है कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या इसे, मतलब उसकी बहन को। इसके बाद जो हुआ उससे बच्ची के पापा भी शर्मा गए। मां ने जवाब देते हुए कहा कि 'तेरे पापा को'। इसके बाद यह डिबेट ही खत्म हो गई कि मां किससे ज्यादा प्यार करती है।
वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते ही तेजी से वायरल होने लगा और लोगों की मजेदार प्रतिक्रिया आने लगी। इस कड़ी में shaadi.com भी पीछे नहीं रहा और उसने भी बच्ची के मासूम सवाल पर प्रतिक्रिया दी और एक बाप के दिल का हाल बयां किया, स्पेशली जब कोई पत्नी अपने पति से यह कहती है कि वह उनसे प्यार करती है और पति यह सुनते ही शर्मा जाते हैं और उनका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। और फिर इस प्यार का इजहार तो उनके बच्चों के सामने ही हुआ था। इसके बाद बच्चों के पापा का हाल बेहाल होने लगा और वो हंसने लगे। इस पर shaadi.com ने मजे लिए और कहा, "पापा के साथ हम भी शर्मा गए।"
लोगों ने भी इस वीडियो को खूब शेयर किया। अपनी-अपनी मजेदार प्रतिक्रियाएं दी, जिनमें कई पति और पापा भी शामिल हैं। किसी एक यूजर ने लिखा कि मेरी मम्मी भी ऐसे ही जवाब देती है और उनकी हाजिरजवाबी से पूरे घर में थोड़ी देर की शांति हो जाती है, फिर पूरा परिवार हंसने लगता है। इस रोचक वीडियो ने मेरे घर की ही स्थिति को बयां किया है। इसके साथ ही किसी अन्य यूजर ने भारतीय मां की मासूम ममता और उसके रोचक स्वभाव को व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय मां के तो क्या ही कहने। कभी-कभी तो बिना सोचे-समझे ही बोलती है और उनके जवाब ऐसे होते हैं कि बच्चों को आगे बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं।
इस वीडियो ने इंस्टाग्राम पर यूजर को काफी आकर्षित किया है। वीडियो को अब तक केवल इंस्टाग्राम पर 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथ ही हजारों लोगों ने लाइक किया है और शेयर करके इसको आगे भी बढ़ाया है। कई यूजर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दृश्य तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जो रोजमर्रा के पारिवारिक जीवन को दर्शाता है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग