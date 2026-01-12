12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटी का सवाल ऐसा, जिसका मां ने दिया जवाब तो शर्मा गए पिता, लोगों ने कहा- वो भारतीय मां हैं कभी-कभी…

Mother and Daughters Viral Video: एक मां का अपनी बच्ची को हाजिरजवाब और सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट और शेयर की बाड़। इस पूरे किस्से में एक बाप की खुशी को हाजिर करते हुए shaadi.com की भी एंट्री हुई। यह वीडियो है एक मां, बेटियों और उनके पापा का, जिसने पारिवारिक प्रेम का अर्थ समझाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 12, 2026

Social Media Viral Video

जब माँ ने बच्चों के सामने पापा से प्यार का इजहार कर दिया (Photo- X)

Social Media Viral Video: एक बेटी के सवाल के जवाब में मां ने जो कहा उसे सुनकर आप भी शर्मा जाएंगे और हंसने लगेंगे। ऐसा ही कुछ हाल सोशल मीडिया यूजर्स का भी हुआ है, जिसमें जोड़ियां बनाने वाली कंपनी shaadi.com भी शामिल है। सोशल मीडिया पर एक परिवार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्ची अपनी मम्मी से पूछती है कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या इसे, मतलब उसकी बहन को। इसके बाद जो हुआ उससे बच्ची के पापा भी शर्मा गए। मां ने जवाब देते हुए कहा कि 'तेरे पापा को'। इसके बाद यह डिबेट ही खत्म हो गई कि मां किससे ज्यादा प्यार करती है।

शर्मा गया जोड़ी बनाने वाला 'shaadi.com'

वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते ही तेजी से वायरल होने लगा और लोगों की मजेदार प्रतिक्रिया आने लगी। इस कड़ी में shaadi.com भी पीछे नहीं रहा और उसने भी बच्ची के मासूम सवाल पर प्रतिक्रिया दी और एक बाप के दिल का हाल बयां किया, स्पेशली जब कोई पत्नी अपने पति से यह कहती है कि वह उनसे प्यार करती है और पति यह सुनते ही शर्मा जाते हैं और उनका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। और फिर इस प्यार का इजहार तो उनके बच्चों के सामने ही हुआ था। इसके बाद बच्चों के पापा का हाल बेहाल होने लगा और वो हंसने लगे। इस पर shaadi.com ने मजे लिए और कहा, "पापा के साथ हम भी शर्मा गए।"

'हमारे भी ऐसा ही होता है' - यूजर

लोगों ने भी इस वीडियो को खूब शेयर किया। अपनी-अपनी मजेदार प्रतिक्रियाएं दी, जिनमें कई पति और पापा भी शामिल हैं। किसी एक यूजर ने लिखा कि मेरी मम्मी भी ऐसे ही जवाब देती है और उनकी हाजिरजवाबी से पूरे घर में थोड़ी देर की शांति हो जाती है, फिर पूरा परिवार हंसने लगता है। इस रोचक वीडियो ने मेरे घर की ही स्थिति को बयां किया है। इसके साथ ही किसी अन्य यूजर ने भारतीय मां की मासूम ममता और उसके रोचक स्वभाव को व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय मां के तो क्या ही कहने। कभी-कभी तो बिना सोचे-समझे ही बोलती है और उनके जवाब ऐसे होते हैं कि बच्चों को आगे बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं।

वीडियो को अब तक...

इस वीडियो ने इंस्टाग्राम पर यूजर को काफी आकर्षित किया है। वीडियो को अब तक केवल इंस्टाग्राम पर 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथ ही हजारों लोगों ने लाइक किया है और शेयर करके इसको आगे भी बढ़ाया है। कई यूजर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दृश्य तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जो रोजमर्रा के पारिवारिक जीवन को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

मादुरो के बाद पुतिन को गिरफ्तार करेगा अमेरिका? ट्रंप ने कहा, ‘मैं निराश हूं…’
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 03:09 pm

Hindi News / National News / बेटी का सवाल ऐसा, जिसका मां ने दिया जवाब तो शर्मा गए पिता, लोगों ने कहा- वो भारतीय मां हैं कभी-कभी…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

Prashant Kishor and Ritesh Pandey
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.