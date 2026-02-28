US and Israel Strike Iran: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आया बयान, पीएम मोदी को घेरा

US and Israel attack on Iran: अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln) से ईरान पर हमला शुरू किया है। यह कार्रवाई इजराइल की मदद और ईरान को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। वहीं, द जेरूसलम पोस्ट (The Jerusalem Post) के मुताबिक, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) तेहरान में नहीं हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। मिडिल-ईस्ट में जारी ताजा संघर्ष और तनाव के बीच भारत में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) ने मोदी सरकार को इस मामले में निशाने पर लिया है।