विदेश

Indians in Israel-Iran: जंग की आहट के बीच हजारों भारतीयों पर खतरा ? जानें क्या है MEA की एडवाइजरी

Indian Citizens: इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के खतरे को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। तेहरान और तेल अवीव में रह रहे हजारों भारतीयों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और तुरंत दूतावास से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत

image

MI Zahir

Feb 28, 2026

Iran crisis Indians evacuation

ईरान संकट से भारतीयों की निकासी। (फाइल फोटो: पत्रिका)

MEA Guidelines : इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर (Israel Iran War Updates) आ गई है। तेहरान में हुए धमाकों और दोनों देशों की सेनाओं के बीच मंडराते सीधे टकराव के खतरे के बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) और दोनों देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए सख्त और जरूरी एडवाइजरी जारी की है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार आइए जानते हैं कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, ईरान में कितने भारतीय मौजूद हैं और दूतावासों (Indian Embassy Advisory) ने नागरिकों को क्या निर्देश दिए हैं।

भारतीयों के लिए दूतावास की एडवाइजरी (Indians in Israel)

इजरायल में भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Israel) ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। दूतावास ने अपने ट्वीट में कहा:

"मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, इजरायल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी तरह सतर्क (Vigilant) रहें और इजरायली अधिकारियों व 'होम फ्रंट कमांड' द्वारा जारी किए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।" दूतावास ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने को भी कहा है। किसी भी आपात स्थिति के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर (+972-54-7520711 और +972-54-3278392) जारी किए गए हैं।

ईरान में भारतीय दूतावास का निर्देश (Indian Embassy in Iran )

इजरायल के मुकाबले ईरान में स्थिति को लेकर भारतीय दूतावास ने और भी सख्त कदम उठाए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने एक्स हैंडल (@India_in_Iran) पर ट्वीट कर एक नई एडवाइजरी जारी की है:

भारतीय तुरंत ईरान छोड़ दें: दूतावास

दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों (छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों) से अपील की है कि वे व्यावसायिक उड़ानों (Commercial Flights) या किसी भी उपलब्ध परिवहन माध्यम से तुरंत ईरान छोड़ दें। नागरिकों को अपने पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी इमिग्रेशन दस्तावेज हर वक्त अपने पास तैयार रखने को कहा गया है। साथ ही किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है।

हेल्पलाइन नंबर ( MEA Helpline Number)

आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर (+989128109115, +989128109109) और ईमेल (cons.tehran@mea.gov.in) जारी किए गए हैं।

ईरान और इजरायल में कितने भारतीय हैं ?

आंकड़ों की बात करें तो मध्य पूर्व के इन दोनों देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं:

ईरान में भारतीय: विदेश मंत्रालय के अनुमानों के मुताबिक, ईरान में करीब 4,000 से 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इनमें बड़ी संख्या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों, व्यापारियों और धार्मिक यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों की है।

इजरायल में भारतीय: वहीं, इजराल में करीब 20,000 से 30,000 भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से केयरगिवर्स (देखभाल करने वाले), कृषि क्षेत्र से जुड़े मजदूर, आईटी पेशेवर और छात्र शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल में लगभग 85,000 भारतीय मूल के यहूदी भी रहते हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) का एक्शन और कंट्रोल रूम

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए नागरिकों से ईरान और इजराइल की गैर-जरूरी यात्रा से पूरी तरह बचने को कहा है। नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय मुख्यालय में हालात की निगरानी और नागरिकों की मदद के लिए एक खास 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

पहली प्राथमिकता वहां फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी पहली प्राथमिकता वहां फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जो नागरिक अब तक दूतावास के संपर्क में नहीं हैं, उन्हें तुरंत वेबसाइट (https://www.google.com/search?q=meaers.com) पर खुद को रजिस्टर करने को कहा गया है।

आधिकारिक लिंक्स और संपर्क सूत्र:

विदेश मंत्रालय कंट्रोल रूम ईमेल: situationroom@mea.gov.in

टोल-फ्री नंबर (भारत से): 1800 118 797

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

28 Feb 2026 01:47 pm

Published on:

28 Feb 2026 01:44 pm

Hindi News / World / Indians in Israel-Iran: जंग की आहट के बीच हजारों भारतीयों पर खतरा ? जानें क्या है MEA की एडवाइजरी

