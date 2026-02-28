Indians in Israel-Iran: जंग की आहट के बीच हजारों भारतीयों पर खतरा ? जानें क्या है MEA की एडवाइजरी

MEA Guidelines : इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर (Israel Iran War Updates) आ गई है। तेहरान में हुए धमाकों और दोनों देशों की सेनाओं के बीच मंडराते सीधे टकराव के खतरे के बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) और दोनों देशों में मौजूद भारतीय दूतावासों ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए सख्त और जरूरी एडवाइजरी जारी की है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार आइए जानते हैं कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, ईरान में कितने भारतीय मौजूद हैं और दूतावासों (Indian Embassy Advisory) ने नागरिकों को क्या निर्देश दिए हैं।