21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

श्रीनगर में सड़क हादसा: बेकाबू होकर नहर में गिरी CRPF की बस, दुर्घटना में 9 जवान घायल

श्रीनगर के डगपोरा में CRPF की बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। इस सड़क हादसे में 9 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानें पूरी घटना और घायलों की स्थिति।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 21, 2026

श्रीनगर: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी (फोटो- प्रतीकात्मक)

श्रीनगर के डगपोरा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस दुर्घटना में CRPF के 9 जवान घायल हो गए हैं। सभी घायल जवानों को तत्काल उपचार के लिए 'शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (SKIMS), सौरा में भर्ती कराया गया है।

घायल जवानों की पहचान

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, 9 घायल जवानों में 7 की पहचान हो गई है, ये हैं- नागिंदर सिंह, अजीत कुमार राम, राज किशोर राय, अमित कुमार यादव, राजधन राम, मंकर कुमार और नीरज कुमार है। दो जवानों को घायल अवस्था में बाद में भर्ती कराया गया था। राहत की बात यह है कि सभी घायल जवानों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

कैसे हुई दुर्घटना?

जानकारी के अनुसार, CRPF का वाहन डगपोरा रोड से गुजर रहा था, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इसके परिणामस्वरूप बस फिसलकर सड़क के किनारे स्थित नहर में पलट गई।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया। जवानों को समय रहते वाहन से निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश केस में आया बड़ा अपडेट, 30 दिन में ….
राष्ट्रीय
Ajit pawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Feb 2026 12:43 pm

Published on:

21 Feb 2026 12:37 pm

Hindi News / National News / श्रीनगर में सड़क हादसा: बेकाबू होकर नहर में गिरी CRPF की बस, दुर्घटना में 9 जवान घायल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

AI समिट में हंगामा पड़ा भारी! यूथ कांग्रेस के नेताओं को बड़ा झटका, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: महिला मुख्यमंत्री के बावजूद टिकट में महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों कम?

राष्ट्रीय

BJP नेता गिरफ्तार, 4 बच्चों को लातों घूसों से पीटा

राष्ट्रीय

सड़कों पर उतरी BJYM: राहुल गांधी के घर का घेराव, 'शर्टलेस' प्रदर्शन का दिया करारा जवाब

BJP Nationwide Protest
राष्ट्रीय

मेहुल चोकसी के बेटे पर ED का शिकंजा, PNB घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.