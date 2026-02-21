श्रीनगर में सड़क हादसा: बेकाबू होकर नहर में गिरी CRPF की बस, दुर्घटना में 9 जवान घायल

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, 9 घायल जवानों में 7 की पहचान हो गई है, ये हैं- नागिंदर सिंह, अजीत कुमार राम, राज किशोर राय, अमित कुमार यादव, राजधन राम, मंकर कुमार और नीरज कुमार है। दो जवानों को घायल अवस्था में बाद में भर्ती कराया गया था। राहत की बात यह है कि सभी घायल जवानों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।