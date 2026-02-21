श्रीनगर में सड़क हादसा: बेकाबू होकर नहर में गिरी CRPF की बस, दुर्घटना में 9 जवान घायल

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी (फोटो- प्रतीकात्मक)
श्रीनगर के डगपोरा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस दुर्घटना में CRPF के 9 जवान घायल हो गए हैं। सभी घायल जवानों को तत्काल उपचार के लिए 'शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (SKIMS), सौरा में भर्ती कराया गया है।
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, 9 घायल जवानों में 7 की पहचान हो गई है, ये हैं- नागिंदर सिंह, अजीत कुमार राम, राज किशोर राय, अमित कुमार यादव, राजधन राम, मंकर कुमार और नीरज कुमार है। दो जवानों को घायल अवस्था में बाद में भर्ती कराया गया था। राहत की बात यह है कि सभी घायल जवानों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, CRPF का वाहन डगपोरा रोड से गुजर रहा था, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इसके परिणामस्वरूप बस फिसलकर सड़क के किनारे स्थित नहर में पलट गई।
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया। जवानों को समय रहते वाहन से निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
