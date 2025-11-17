‘ये नहीं सुधरने वाले, इनपर ऐसे हमला करो जैसे…’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के भीतर से उठी भारत के पक्ष में आवाज

पाकिस्तान की स्थिति पर कड़ी नजर रखने वाले बलूच सैन्य विशेषज्ञ का आकलन है कि अगर दोनों क्षेत्रों को वायु-रोधी प्रणालियां और आधुनिक तकनीक मिल जाए, तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान का विरोध कर सकते हैं। उनका कहना है कि यह दीवार बनते ही पाकिस्तान गिर जाएगा।