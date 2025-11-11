बालाकोट एयरस्ट्राइक मामले में तत्कालीन पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को मिला राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का समर्थन

बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई थी। इस दौरान बाजवा ने मिसाइल हमलों की तैयारी का आदेश दिया था, लेकिन अंतिम फैसला एनएससी पर छोड़ा गया। एनएससी की मीटिंग में बाजवा की योजना को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हालांकि अभिनंदन को पकड़ने के बाद तनाव बढ़ गया था और ग्लोबल प्रेशर के चलते और भारत के हमला करने की आशंका के डर से पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। ऐसे में बाजवा की अपने ही देश में आलोचना हुई थी और सवाल उठाए गए कि क्या भारत के डर से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की? लेकिन अब एनएससी की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि बाजवा उस समय जवाबी कार्रवाई चाहते थे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया गया।