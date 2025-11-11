भारत से ट्रेड डील के करीब है अमेरिका, ट्रंप ने कहा – “वो फिर मुझसे प्यार करेंगे”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo - Video screenshot)
भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच (ट्रेड डील Trade Deal) चर्चा का विषय बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों में ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। हालांकि कुछ मुद्दों के कारण अभी तक दोनों देशों में ट्रेड डील नहीं हुई है। इनमें एग्रीकल्चर, डेयरी के साथ ही भारत का रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यह साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच अब ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट दिया है।
व्हाइट हाउस (White House) के ओवल ऑफिस (Oval Office) में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, जो पहले किए गए समझौते से काफ़ी अलग है। यह एक उचित ट्रेड डील होगी। अमेरिका, भारत से ट्रेड डील के करीब है। यह ट्रेड डील सबके लिए अच्छी होगी।"
ट्रंप ने कहा, "अभी वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो फिर से मुझसे प्यार करने लगेंगे।" गौरतलब है कि एक समय भारत में लोग ट्रंप को काफी पसंद करते थे। हालांकि जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है और अपना रुख बदला है, तभी से भारत की जनता भी ट्रंप के खिलाफ हो गई है।
ट्रंप ने पीएम मोदी से संबंधों के बारे में भी बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी आबादी करीब 1.4 बिलियन है। पीएम मोदी के साथ मेरे शानदार संबंध हैं।"
ट्रंप ने यह भी कहा कि वह भारत पर लगाए 50% टैरिफ को काफी कम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीद को काफी कम कर दिया है और ऐसे में भारत पर लगाए टैरिफ में कटौती होगी।
इसी दौरान सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने भी भारत में अमेरिकी राजदूत के पद पर शपथ ली। गोर को ट्रंप का करीबी माना जाता है और उनकी नियुक्ति इसी वजह से की गई है जिससे दोनों देशों के संबंधों में फिर से सुधार किया जा सके।
