धर्मेंद्र

भारत से ट्रेड डील के करीब है अमेरिका, ट्रंप ने कहा – “वो फिर मुझसे प्यार करेंगे”

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अपडेट दिया है। क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 11, 2025

Donald Trump talks about India-US trade deal

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo - Video screenshot)

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच (ट्रेड डील Trade Deal) चर्चा का विषय बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों में ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। हालांकि कुछ मुद्दों के कारण अभी तक दोनों देशों में ट्रेड डील नहीं हुई है। इनमें एग्रीकल्चर, डेयरी के साथ ही भारत का रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यह साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच अब ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट दिया है।

भारत से ट्रेड डील के करीब है अमेरिका

व्हाइट हाउस (White House) के ओवल ऑफिस (Oval Office) में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, जो पहले किए गए समझौते से काफ़ी अलग है। यह एक उचित ट्रेड डील होगी। अमेरिका, भारत से ट्रेड डील के करीब है। यह ट्रेड डील सबके लिए अच्छी होगी।"

"वो फिर मुझसे प्यार करेंगे"

ट्रंप ने कहा, "अभी वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो फिर से मुझसे प्यार करने लगेंगे।" गौरतलब है कि एक समय भारत में लोग ट्रंप को काफी पसंद करते थे। हालांकि जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है और अपना रुख बदला है, तभी से भारत की जनता भी ट्रंप के खिलाफ हो गई है।

ट्रंप ने कहा - "पीएम मोदी के साथ मेरे शानदार संबंध"

ट्रंप ने पीएम मोदी से संबंधों के बारे में भी बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी आबादी करीब 1.4 बिलियन है। पीएम मोदी के साथ मेरे शानदार संबंध हैं।"

भारत पर टैरिफ होगा कम

ट्रंप ने यह भी कहा कि वह भारत पर लगाए 50% टैरिफ को काफी कम करेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीद को काफी कम कर दिया है और ऐसे में भारत पर लगाए टैरिफ में कटौती होगी।

सर्जियो गोर ने ली शपथ

इसी दौरान सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने भी भारत में अमेरिकी राजदूत के पद पर शपथ ली। गोर को ट्रंप का करीबी माना जाता है और उनकी नियुक्ति इसी वजह से की गई है जिससे दोनों देशों के संबंधों में फिर से सुधार किया जा सके।

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Nov 2025 10:38 am

Published on:

11 Nov 2025 10:25 am

Hindi News / World / भारत से ट्रेड डील के करीब है अमेरिका, ट्रंप ने कहा – "वो फिर मुझसे प्यार करेंगे"

