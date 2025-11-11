भारत से ट्रेड डील के करीब है अमेरिका, ट्रंप ने कहा – “वो फिर मुझसे प्यार करेंगे”

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच (ट्रेड डील Trade Deal) चर्चा का विषय बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों में ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। हालांकि कुछ मुद्दों के कारण अभी तक दोनों देशों में ट्रेड डील नहीं हुई है। इनमें एग्रीकल्चर, डेयरी के साथ ही भारत का रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यह साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच अब ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट दिया है।