जलवायु परिवर्तन का असर: गहरे समुद्र के ज़ॉम्बी वर्म गायब, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर खतरा

जब कोई व्हेल मरती है और समुद्र की गहराई में गिरती है, तो उसे व्हेल फॉल”कहा जाता है। मरी हुई व्हेल कई जीवों के लिए भोजन और घर का काम करती है। जॉम्बी वर्म हड्डियों को तोड़कर दूसरे जीवों के लिए रास्ता बनाते हैं। अगर ये नहीं होंगे, तो पूरा समुद्री जीवन चक्र प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे हालात बने रहे, तो कई समुद्री प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। यह शोध दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन का असर समुद्र की गहराइयों में भी हो रहा है।