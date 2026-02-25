Trump Fact Check: ट्रंप ने एक ही भाषण में बोले 5 बड़े झूठ! ’10 महीने में 8 जंग’ के दावे की अमेरिकी मीडिया ने खोली पोल

अमेरिकी मीडिया रिपोटर्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मौजूदा अमेरिकी प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 महीनों के अंदर दुनिया में 8 नए युद्ध शुरू हो गए हैं, और इसके लिए सीधे तौर पर वर्तमान सरकार की 'कमजोर नीतियां' जिम्मेदार हैं। हालांकि, जब प्रमुख समाचार एजेंसियों ने इस दावे के 'फैक्ट-चेक' किए तो यह सिरे से झूठे साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सच है कि इस वक्त दुनिया के कुछ हिस्सों (जैसे मिडिल ईस्ट या यूरोप) में भारी तनाव है, लेकिन पिछले 10 महीनों में "8 नए युद्ध" शुरू होने का कोई भी आधिकारिक, कूटनीतिक या जमीनी आंकड़ा मौजूद नहीं है। जानकारों के मुताबिक, ट्रंप का यह दावा केवल राजनीतिक फायदा उठाने और जनता के बीच खौफ का नैरेटिव सेट करने की एक सोची-समझी कोशिश मात्र है।