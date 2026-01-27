हर 20 मिनट में पकड़ा एक भारतीय, US बॉर्डर से चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अनुसार, जनवरी और दिसंबर 2025 के बीच 23,830 भारतीयों को पकड़ा गया। भले ही यह संख्या 2024 के 85,119 की तुलना कम है, लेकिन अमेरिका में बढ़ती अवैध प्रवासियों की समस्या को दर्शाती है। पकड़े गए अधिकांश भारतीय नौकरी या ज्यादा सैलरी की तलाश में यूएस आए थे। अमेरिकी एजेंसियों को सीमा पर ऐसे प्रवासी बच्चे भी मिले हैं, जो किसी न किसी वजह से अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे। मालूम हो कि जनवरी 2022 में कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करते समय गुजराती परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई थी। परिवार 12 जनवरी, 2022 को भारत से टोरंटो गया और वहां से सड़क के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की। हालांकि, बीच में ही सभी की मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल थे।