पिता खून बहाने पर आमादा, बेटे ने बचाई जान, Barron Trump बने ब्रिटिश महिला के लिए फरिश्ता!

बैरन ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे कॉल पर उसकी चीख सुनाई दे रही थी। कैमरे में एक आदमी का सिर दिखाई दिया, फिर उसने कैमरा महिला की तरफ घुमा दिया। वह उसे मार रहा था। 10 से 15 सेकंड तक मैं यह सबकुछ देखता रहा, फिर कॉल कट गया। मैं उसे कॉल करके धमकी नहीं देना चाहता था, क्योंकि इससे महिला की जान मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए मैंने तुरंत 999 पर कॉल करके सहायता मांगी। वहीं, पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना से पहले बैरन ट्रंप ने उसे काल किए थे, जिसे वह उठा नहीं पाई। हमले के समय घबराहट में जब उसने मदद के लिए फोन उठाया तो ट्रंप का नंबर सबसे पहले था, इसलिए तुरंत संपर्क हो गया और उसकी जान बच गई।