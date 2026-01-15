15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Russia Ukraine War: रूस के साथ जंग में उखड़ रहे यूक्रेन के पैर, 2 लाख सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भागे

Ukraine war manpower crisis: रूस के साथ लंबे समय तक युद्ध लड़ने के चलते यूक्रेन की सेना का मनोबल अब टूटने लगा है। बड़ी संख्या मेन यूक्रेन के सैनिक जंग का मैदान छोड़ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 15, 2026

Ukraine army morale collapse

यूक्रेन के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। (PC: AI)

Russia Ukraine War Update: रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के सैनिक अब युद्ध लड़ने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि वह बिना किसी से कुछ कहे जंग का मैदान छोड़ रहे हैं। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव (Defense Minister Mykhailo Fedorov) ने स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर सैनिक बिना बताए गायब हो गए हैं। करीब 200,000 सैनिक बिना आधिकारिक छुट्टी के (AWOL) के जंग का मैदान छोड़कर भाग गए हैं।

20 लाख लोग हैं वांटेट

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, मिखाइलो फेडोरोव ने यूक्रेन की संसद को बताया कि करीब 200,000 सैनिक बिना इजाजत के युद्ध का मैदान छोड़ गए हैं। जबकि 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेनी सैन्य सेवा से बचने के लिए वांटेड लिस्ट में डाला गया है। यूक्रेनी सेना कई सालों से दबाव में है क्योंकि वह एक बहुत बड़े और ताकतवर दुश्मन का सामना कर रही है। फ्रंटलाइन पर हालात बहुत खराब रहे हैं। सैनिक महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह संख्या और हथियारों के मामले में खुद को कम पाते हैं।

टूट रहा सेना का मनोबल

यूक्रेन की सेना के गिरते मनोबल की बातें पिछले काफी समय से कही जा रही हैं, लेकिन सरकार और सेना इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। अब यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री के इस बयान से स्पष्ट है कि सैनिक युद्ध नहीं लड़ना चाहते। इसलिए वह बिना किसी को कुछ बताए मैदान से भाग रहे हैं। यूक्रेन के कानून के तहत, 18 से 60 साल की उम्र के सभी पुरुषों को सेना में रजिस्टर करना जरूरी है और उनके पास हमेशा अपने दस्तावेज़ होने चाहिए। हालांकि केवल 25 से 60 साल की उम्र के लोगों को ही सेना में शामिल किया जा सकता है। यूक्रेन का मार्शल लॉ 23 से 60 साल की उम्र के सभी पुरुषों को, जो सैन्य सेवा के लिए योग्य हैं, देश छोड़ने से रोकता है, लेकिन हज़ारों लोग अवैध रूप से देश छोड़कर भाग गए हैं।

बड़े बदलाव की जरूरत

नए रक्षा मंत्री फेडोरोव से मिलने के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देश की सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलावों की ज़रूरत है। फेडोरोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री के रूप में काम करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। वह अगले सप्ताह 35 साल के हो जाएंगे। उन्होंने डेनिस श्मिहाल की जगह ली, जो बाद में यूक्रेन के पहले उप प्रधान मंत्री और ऊर्जा मंत्री बने। मिखाइलो फेडोरोव सेना में टेक्नॉलजी के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन की मैनपावर की समस्याओं ने टेक्नोलॉजिकल तरक्की को और भी अधिक ज़रूरी बना दिया है। ज्यादा रोबोट का मतलब है कम नुकसान। यदि हम टेक्नोलॉजी का अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो मौतों के आंकड़े को कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी 500 यूक्रेनी कंपनियां ड्रोन बना रही हैं, 200 कंपनियां जैमिंग इक्विपमेंट बना रही हैं और 20 से ज़्यादा प्राइवेट मिसाइल बनाने के काम में जुटी हैं।

ये भी पढ़ें

वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- किसी भी कीमत पर…
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 07:57 am

Published on:

15 Jan 2026 07:44 am

Hindi News / World / Russia Ukraine War: रूस के साथ जंग में उखड़ रहे यूक्रेन के पैर, 2 लाख सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भागे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान ने ट्रंप की तस्वीर जारी करते हुए कहा, ‘इस बार निशाना नहीं चूकेगा’

Donald Trump and Ayatollah Khamenei
विदेश

ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने तैयार की ‘आग की दीवार’! दागी इतनी गोलियां कि लाल हो गया आसमान

Iran Virtual Wall of Fire
विदेश

Trump's Big Move: अमेरिका में 75 देशों की 'नो एंट्री', नए Visa पर रोक से दुनिया में हड़कंप!

Trump H-1B visa crackdown
विदेश

Iran-America tension: ईरान की धमकी से डर गए अमेरिकी राष्ट्रपति? ट्रंप ने इस जगह से बुलाई अपनी सेना

US troop withdrawal Middle East, US bases Qatar evacuation, Al Udeid Air Base Qatar, Iran warning US military bases,
विदेश

वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- किसी भी कीमत पर…

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.