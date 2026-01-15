Russia Ukraine War: रूस के साथ जंग में उखड़ रहे यूक्रेन के पैर, 2 लाख सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भागे

नए रक्षा मंत्री फेडोरोव से मिलने के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देश की सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलावों की ज़रूरत है। फेडोरोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री के रूप में काम करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। वह अगले सप्ताह 35 साल के हो जाएंगे। उन्होंने डेनिस श्मिहाल की जगह ली, जो बाद में यूक्रेन के पहले उप प्रधान मंत्री और ऊर्जा मंत्री बने। मिखाइलो फेडोरोव सेना में टेक्नॉलजी के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन की मैनपावर की समस्याओं ने टेक्नोलॉजिकल तरक्की को और भी अधिक ज़रूरी बना दिया है। ज्यादा रोबोट का मतलब है कम नुकसान। यदि हम टेक्नोलॉजी का अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो मौतों के आंकड़े को कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी 500 यूक्रेनी कंपनियां ड्रोन बना रही हैं, 200 कंपनियां जैमिंग इक्विपमेंट बना रही हैं और 20 से ज़्यादा प्राइवेट मिसाइल बनाने के काम में जुटी हैं।