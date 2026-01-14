14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- किसी भी कीमत पर…

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से ग्रीनलैंड चाहिए। यह हम जिस 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 14, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा और सनसनीखेज ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथों में होने से नाटो गठबंधन कहीं अधिक मजबूत और प्रभावी बन जाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर ठोंका दावा

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से ग्रीनलैंड चाहिए। यह हम जिस 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। नाटो को हमें इसे हासिल करने का नेतृत्व करना चाहिए। अगर हम नहीं करते, तो रूस या चीन कर लेंगे—और ऐसा होने नहीं देंगे! नाटो ग्रीनलैंड के अमेरिका के हाथों में होने से कहीं अधिक दुर्जेय और प्रभावी बन जाता है। इससे कम कुछ भी अस्वीकार्य है!'

वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान

यह बयान ऐसे समय आया है जब डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वरिष्ठ राजनयिक वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात करने वाले थे। ट्रंप का यह ऐलान वेनेजुएला पर हालिया अमेरिकी कार्रवाई के बाद आया है, जहां 3 जनवरी को हमले के जरिए वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया गया था। इस सफलता से ट्रंप और अधिक आक्रामक रुख अपनाते दिख रहे हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड आर्कटिक

ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क का स्वशासी क्षेत्र है। इसकी आबादी महज 57,000 के आसपास है, लेकिन इसकी सामरिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप इसे रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव से बचाने के नाम पर अमेरिकी नियंत्रण में लाना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी 2019 में इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे डेनमार्क ने ठुकरा दिया था। अब ट्रंप ने साफ कहा है कि वे इसे आसान तरीके से या कठिन तरीके से हासिल करेंगे।

ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप की जिद

ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सरकार ने ट्रंप के दबाव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि अगर उन्हें अमेरिका या डेनमार्क में से चुनना पड़े, तो वे डेनमार्क को चुनेंगे। डेनमार्क ने भी नाटो के जरिए क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने की बात कही है और कहा है कि 1951 के समझौते से अमेरिका को पहले से ही वहां सैन्य अड्डे बनाने की अनुमति है।

ये भी पढ़ें

‘वे लड़कियों से पूछते हैं कि…’: DMK नेता के विवादित बयान से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
राष्ट्रीय
DMK MP Dayanidhi Maran

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 09:01 pm

Hindi News / World / वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- किसी भी कीमत पर…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Trump's Big Move: अमेरिका में 75 देशों की 'नो एंट्री', नए Visa पर रोक से दुनिया में हड़कंप!

Trump H-1B visa crackdown
विदेश

Iran-America tension: ईरान की धमकी से डर गए अमेरिकी राष्ट्रपति? ट्रंप ने इस जगह से बुलाई अपनी सेना

US troop withdrawal Middle East, US bases Qatar evacuation, Al Udeid Air Base Qatar, Iran warning US military bases,
विदेश

ईरान की आग में झुलस सकता है भारत का चाबहार प्रोजेक्ट, चीन की बढ़ती नजरों से बढ़ा खतरा

Protests in Iran
कारोबार

Army Day 2026: तकनीक और शौर्य का मेल, जानें क्यों अब भारतीय सेना को युद्ध में हराना है नामुमकिन

Army Day Special
राष्ट्रीय

जिहाद के जरिए ही होगा कश्मीर मुद्दे का समाधान, लश्कर-ए-तैयबा के नेता ने दी धमकी

लश्कर ए तैयबा के नेता अबू मूसा कश्मीरी ने दी धमकी
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.