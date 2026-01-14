वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा- किसी भी कीमत पर…

ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क का स्वशासी क्षेत्र है। इसकी आबादी महज 57,000 के आसपास है, लेकिन इसकी सामरिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप इसे रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव से बचाने के नाम पर अमेरिकी नियंत्रण में लाना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी 2019 में इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसे डेनमार्क ने ठुकरा दिया था। अब ट्रंप ने साफ कहा है कि वे इसे आसान तरीके से या कठिन तरीके से हासिल करेंगे।