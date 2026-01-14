‘वे लड़कियों से पूछते हैं कि…’: DMK नेता के विवादित बयान से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

यह टिप्पणी 'उलगम उंगल कैयिल' (दुनिया आपके हाथ में) योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में आई, जहां तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 900 फाइनल ईयर छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। मारन ने कहा, 'हमारी छात्राएं गर्व महसूस करें। उत्तर भारतीय राज्यों में लड़की बच्चों से कहते हैं कि नौकरी मत करो, घर में रहो और घरेलू काम करो, लेकिन यहां हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां पढ़ाई करें।' उन्होंने डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सराहना की, तमिलनाडु को 'भारत का सबसे अच्छा राज्य' बताते हुए। उन्होंने सामाजिक सुधारक पेरियार का जिक्र करते हुए कहा कि द्रविड़ आंदोलन ने लड़कियों की शिक्षा की नींव रखी और वर्तमान सरकार उसी सिद्धांत पर चल रही है।