भारतीय पासपोर्ट का जलवा! 2026 में बिना वीजा के घूम सकेंगे थाईलैंड और मलेशिया सहित 55 देश, देखें पूरी लिस्ट

Indian Passport: भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए गुड न्यूज है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट धारक अब 55 देशों में वीज़ा-फ्री या वीज़ा-ऑन-अराइवल (VOA) के ज़रिए यात्रा कर सकते हैं।

भारत

image

Jan 14, 2026

Indian Passport

भारतीय पासपोर्ट

Indian Passport: भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए 2026 में बड़ी खुशखबरी! हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और अब 80वें स्थान पर पहुंच गया है (अल्जीरिया के साथ टाई)। पिछले साल 85वें स्थान से 5 पायदानों की छलांग लगाते हुए भारतीय पासपोर्ट अब 55 देशों और क्षेत्रों में वीजा-फ्री, वीजा ऑन अराइवल (VOA) या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन (ETA) के साथ एंट्री की सुविधा देता है। यह सुधार भारत की डिप्लोमैटिक पहल और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मजबूत होने का नतीजा है।

पहले स्थान पर सिंगापुर

यह इंडेक्स 199 पासपोर्ट्स को 227 डेस्टिनेशन्स के आधार पर रैंक करता है, जहां वीजा-फ्री एक्सेस को स्कोर दिया जाता है। टॉप पर सिंगापुर (192 देश) है, उसके बाद जापान और साउथ कोरिया (188)। भारत की यह प्रगति पड़ोसियों से बेहतर है – पाकिस्तान 98वें (31 देश) और बांग्लादेश 95वें (37 देश) पर है।

वीजा का झंझट खत्म!

वीजा-फ्री देश (बिना पहले अप्रूवल के एंट्री): ये देश स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स, हॉलिडे या शॉर्ट बिजनेस के लिए परफेक्ट हैं। लिस्ट में शामिल हैं –
अंगोला, बारबाडोस, भूटान, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, डोमिनिका, फिजी, ग्रेनेडा, हैती, जमैका, कजाकिस्तान, किरिबाती, मकाओ (एसएआर चीन), मलेशिया, मॉरीशस, माइक्रोनेशिया, मोंटसेराट, नेपाल, नीयू, रवांडा, सेनेगल, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, वानुअतु।

देखें टॉप डेस्टिनेशन

वीजा ऑन अराइवल (VOA) / ETA देश: बॉर्डर पर या ऑनलाइन अप्रूवल मिलता है। ये लोकप्रिय डेस्टिनेशन्स हैं –
बुरुंडी, कंबोडिया, केप वर्डे द्वीप समूह, कोमोरो द्वीप समूह, जिबूती, इथियोपिया, गिनी-बिसाऊ, इंडोनेशिया, जॉर्डन, केन्या (ईटीए), लाओस, मेडागास्कर, मालदीव, मार्शल द्वीप, मंगोलिया, मोज़ाम्बिक, म्यांमार (ईटीए), फिलीपींस, पलाऊ द्वीप समूह, कतर, समोआ, सेशेल्स (ईटीए), सिएरा लियोन, सोमालिया, श्रीलंका, सेंट किट्स एंड नेविस (ईटीए), सेंट लूसिया, तंजानिया, तिमोर-लेस्ते, तुवालु, ज़िम्बाब्वे।

बिना वीजा के घूम सकेंगे मलेशिया से लेकर मॉरीशस तक

स्टे की अवधि 2 हफ्ते से कई महीनों तक अलग-अलग होती है। थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया जैसे पॉपुलर स्पॉट्स अब आसानी से घूमने लायक हैं – बीच, कल्चर, एडवेंचर सब कुछ! हालांकि, नियम बदल सकते हैं, इसलिए ट्रैवल से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या एंबेसी से कन्फर्म करें।

इन देशों के लिए जरूरी है वीजा

यह उपलब्धि भारतीय ट्रैवलर्स के लिए नई संभावनाएं खोलती है – फैमिली हॉलिडे, हनीमून या एक्सप्लोरेशन के लिए। भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ रही है, लेकिन यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े देशों के लिए अभी भी वीजा जरूरी है।

Hindi News / National News / भारतीय पासपोर्ट का जलवा! 2026 में बिना वीजा के घूम सकेंगे थाईलैंड और मलेशिया सहित 55 देश, देखें पूरी लिस्ट

