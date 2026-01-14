भारतीय पासपोर्ट का जलवा! 2026 में बिना वीजा के घूम सकेंगे थाईलैंड और मलेशिया सहित 55 देश, देखें पूरी लिस्ट

Indian Passport: भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए 2026 में बड़ी खुशखबरी! हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और अब 80वें स्थान पर पहुंच गया है (अल्जीरिया के साथ टाई)। पिछले साल 85वें स्थान से 5 पायदानों की छलांग लगाते हुए भारतीय पासपोर्ट अब 55 देशों और क्षेत्रों में वीजा-फ्री, वीजा ऑन अराइवल (VOA) या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन (ETA) के साथ एंट्री की सुविधा देता है। यह सुधार भारत की डिप्लोमैटिक पहल और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मजबूत होने का नतीजा है।