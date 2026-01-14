14 जनवरी 2026,

राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP सांसद! चीन से तुलना करने पर दिया करारा जवाब, कहा- ‘सेब और संतरे का फर्क तो समझो’

Shashank Mani Tripathi Attacks Rahul Gandhi: राहुल गांधी द्वारा भारत की तुलना चीन से किए जाने पर बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि भारत और चीन की तुलना करना सेब और संतरे की तुलना जैसा है।

Jan 14, 2026

Rahul Gandhi

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

Shashank Mani Tripathi Attacks Rahul Gandhi: भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक प्रगति और विकास मॉडल की तुलना चीन से की थी, जिस पर त्रिपाठी ने कहा कि यह तुलना 'सेब और संतरे की तुलना करने जैसी है'। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और चीन के विकास के पैमाने, संरचना और मूल्य पूरी तरह अलग हैं। भारत की असली ताकत उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और ऊर्जा में है, जहां उद्यमिता तेज गति से बढ़ रही है और छोटे-मध्यम उद्योग पूरे देश में फल-फूल रहे हैं। वहीं चीन का मॉडल केंद्रीकृत और अलग दृष्टिकोण पर आधारित है। ऐसे में दोनों देशों की तुलना करना न सिर्फ गलत है, बल्कि भ्रामक भी।

पीएम मोदी की जमकर तारीफ की

इसके साथ ही सांसद त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर असम, तेलंगाना और अन्य राज्यों को लिखे गए पत्रों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग त्योहार और परंपराएं मनाई जाती हैं। पीएम मोदी ने इन क्षेत्रीय संस्कृतियों को सम्मान देते हुए व्यक्तिगत पत्र लिखे, जो उनकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच को दर्शाता है। भले ही भाषाएं, रीति-रिवाज और क्षेत्र अलग हों, लेकिन हमारी सांस्कृतिक जड़ें एक ही हैं। यह संदेश देश को एकजुट करने वाला और बेहद सकारात्मक है।

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने की बात पर जताई सहमति

तेलंगाना सरकार के प्रस्तावित कानून पर भी त्रिपाठी ने संतुलित राय रखी, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा हमारी पारिवारिक, सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और पूरा देश इस भावना को अपनाता है। उन्होंने व्यक्तिगत उदाहरण देते हुए बताया कि उनके 92 वर्षीय पिता उनके साथ रहते हैं और पूरा परिवार उनकी देखभाल करता है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस भावना को जबरन सरकारी नियमों के जरिए कर्मचारियों पर थोपना उचित नहीं है।

ममता बनर्जी पर बोला ​तीखा हमला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर (संभवतः किसी विशेष पहचान या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया) पर बार-बार सवाल उठाने पर त्रिपाठी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी लागू है और वह खुद यूपी से सांसद हैं। वहां हर वर्ग, हर समुदाय और हर राजनीतिक दल इस व्यवस्था से संतुष्ट है।

Updated on:

14 Jan 2026 03:59 pm

Published on:

14 Jan 2026 03:58 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP सांसद! चीन से तुलना करने पर दिया करारा जवाब, कहा- 'सेब और संतरे का फर्क तो समझो'

