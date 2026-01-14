राहुल गांधी के बयान पर भड़के BJP सांसद! चीन से तुलना करने पर दिया करारा जवाब, कहा- ‘सेब और संतरे का फर्क तो समझो’

Shashank Mani Tripathi Attacks Rahul Gandhi: भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक प्रगति और विकास मॉडल की तुलना चीन से की थी, जिस पर त्रिपाठी ने कहा कि यह तुलना 'सेब और संतरे की तुलना करने जैसी है'। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और चीन के विकास के पैमाने, संरचना और मूल्य पूरी तरह अलग हैं। भारत की असली ताकत उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और ऊर्जा में है, जहां उद्यमिता तेज गति से बढ़ रही है और छोटे-मध्यम उद्योग पूरे देश में फल-फूल रहे हैं। वहीं चीन का मॉडल केंद्रीकृत और अलग दृष्टिकोण पर आधारित है। ऐसे में दोनों देशों की तुलना करना न सिर्फ गलत है, बल्कि भ्रामक भी।