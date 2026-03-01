ओमान में बड़ा हमला: 2 भारतीय नागरिकों की मौत, 11 घायल

संयुक्त सचिव असीम महाजन ने कहा कि आज मस्कट के सोहार शहर में घटी एक घटना साझा करना चाहता हूं। वहां एक हमला हुआ, जिसमें 2 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई। हम उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। घायल 11 लोगों में से 10 भारतीय हैं। इनमें से 5 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 5 अन्य का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हमारा मिशन संबंधित कंपनी और स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।