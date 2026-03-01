अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमले में मुंबई के देवनंदन प्रसाद की मौत, बेटी बोली- पापा को कई बार फोन किया…

ईरान ने खुद दावा किया था कि उसने अमेरिकी स्वामित्व वाले कच्चे तेल के टैंकर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। इस जहाज पर देवनंदन सिंह (50) एडिशनल चीफ इंजीनियर (सुपरिंटेंडेंट) के पद पर तैनात थे। हमले के दौरान टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ और जहाज में आग लग गई। इस हमले में देवनंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि, जहाज पर मौजूद 15 अन्य भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है।