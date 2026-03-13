13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Maharashtra: फोन हैक कर टीचर को निर्वस्त्र होने के लिए किया मजबूर, पीड़िता की बहन पर भी बनाया दबाव

Maharashtra Cyber Crime: 27 वर्षीय आरोपी ऋषिकेश गिरी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और फरार चल रहा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 13, 2026

Maharashtra Buldhana student rape

बुलढाणा में शिक्षिका का मोबाइल हैक कर ब्लैकमेल (File Photo)

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 27 वर्षीय महिला शिक्षिका का मोबाइल हैक कर निजी डेटा चोरी किया गया और फिर डरा-धमका कर वीडियो कॉल पर निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस इस मामले में फरार आरोपी ऋषिकेश गिरी (27) की तलाश कर रही है।  

मोबाइल हैक कर चुराया निजी डेटा

पीड़िता की शिकायत पर सोनाला पुलिस ने 27 वर्षीय ऋषिकेश गिरी के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शिक्षिका के फोन से उसका निजी डेटा, व्हाट्सएप चैट्स और गैलरी के फोटो चोरी कर लिए। इसके बाद आरोपी ने इन निजी तस्वीरों को पति और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दी। बदनामी के डर से पीड़िता काफी समय तक इस प्रताड़ना को झेलती रही।

डेटा हाथ लगते ही आरोपी ने शिक्षिका को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह निजी फोटो और वीडियो पति व रिश्तेदारों को भेजकर बदनाम कर देगा। उसने पीड़िता के परिवार को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी। डर और बदनामी से बचने के चक्कर में पीड़िता मानसिक दबाव में आ गई। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे कई बार वीडियो कॉल कर निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया।

इतना ही नहीं, आरोपी ने इन वीडियो कॉल्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली और उनमें से एक अश्लील वीडियो पीड़िता की बहन को भी भेज दिया।

संबंध बनाने से इनकार पर जान से मारने की धमकी

इस बीच, उसने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि अगर पीड़िता उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो वह उसे और उसके बच्चे को जान से मार देगा।

पुलिस में मामला दर्ज, आरोपी भागा

लगातार हो रहे उत्पीड़न और बच्चे की जान को खतरा देखते हुए पीड़िता ने आखिरकार सोनाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

फिलहाल आरोपी ऋषिकेश गिरी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस घटना के बाद पुलिस ने नागरिकों से साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध लिंक, ऐप या कॉल से सावधान रहें और निजी जानकारी साझा करने से बचें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 05:31 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Maharashtra: फोन हैक कर टीचर को निर्वस्त्र होने के लिए किया मजबूर, पीड़िता की बहन पर भी बनाया दबाव

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

वरलक्ष्मी के पति की बॉडी-शेमिंग करने वाले यूट्यूबर पर एक्टर मंचू मनोज का फूटा गुस्सा, बोले- ‘जो घटिया सोच…’

Celebrity Press Meet Controversy
टॉलीवुड

शादी के बाद पार्टी में कृतिका-गौरव स्टेज पर डांस के साथ Kiss करते आए नजर, वीडियो हुआ वायरल

Kritika Kamra Gaurav Kapoor Viral Video
मनोरंजन

इजरायल-ईरान तनाव के बीच भारत लौटीं लारा दत्ता ने सुनाई आपबीती, बोलीं- ‘मिसाइलों और धमाकों के…’

Lara Dutta Daughter Saira
मनोरंजन

मौसम ने फिर मारी पलटी: लू के बाद आएगी आंधी-पानी की बारी, इन जिलों में अलर्ट घोषित

Maharashtra Weather Alert
मुंबई

66 की उम्र में प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर नीना गुप्ता का रिएक्शन, बोलीं- ‘इन बातों से मुझे…’

Neena Gupta Reaction on Pregnancy Rumours
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.