Maharashtra: फोन हैक कर टीचर को निर्वस्त्र होने के लिए किया मजबूर, पीड़िता की बहन पर भी बनाया दबाव

डेटा हाथ लगते ही आरोपी ने शिक्षिका को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह निजी फोटो और वीडियो पति व रिश्तेदारों को भेजकर बदनाम कर देगा। उसने पीड़िता के परिवार को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी। डर और बदनामी से बचने के चक्कर में पीड़िता मानसिक दबाव में आ गई। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे कई बार वीडियो कॉल कर निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया।