मौसम ने फिर मारी पलटी: लू के बाद आएगी आंधी-पानी की बारी, इन जिलों में अलर्ट घोषित

मुंबई में पिछले दो दिनों में तापमान में 5-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन शुक्रवार से एक बार फिर सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार और शनिवार को मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ इलाकों में लू जैसी स्थिति बनने की चेतावनी दी गई है। 48 घंटे बाद पारा गिरेगा और फिर कोंकण व पश्चिम महाराष्ट्र को छोड़कर राज्य के ज्यादातर जिलों तूफानी बारिश के आसार हैं।