Iran Israel War: ड्रोन हमले में मुंबई के युवक की मौत, ओमान की खाड़ी में जहाज पर था सवार

जानकारी के अनुसार, दीक्षित सोलंकी मूल रूप से दीव (गुजरात) के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे मुंबई के कांदिवली इलाके में रह रहे थे। वे मार्शल आइलैंड्स के ध्वज वाले ऑयल टैंकर पर कार्यरत थे। तभी ओमान के मस्कट तट से करीब 52 नॉटिकल मील दूर जहाज पर विस्फोटकों से भरी एक मानवरहित ड्रोन बोट ने हमला किया। यह हमला इतना भीषण था कि जहाज के इंजन रूम में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई, जिसमें दीक्षित की मौके पर ही मौत हो गई।