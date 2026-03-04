4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘एकनाथ शिंदे का विमान गिरा देंगे… ईरान-इराक ने दी थी चेतावनी’, रोहित पवार का सनसनीखेज दावा

शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने दावा किया है कि बिना अनुमति के हवाई क्षेत्र में घुसने की वजह से दो देशों ने फाइटर जेट्स के जरिए एकनाथ शिंदे के विमान को गिराने की चेतावनी दी थी।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 04, 2026

Eknath Shinde Flight Davos

ईरान और इराक ने रोका था एकनाथ शिंदे के विमान का रास्ता- रोहित पवार (Photo: IANS/File)

एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने शिवसेना प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 2023 के दावोस दौरे को लेकर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। पवार का दावा है कि 20 जनवरी 2023 में दावोस यात्रा के दौरान फ्लाइट नियमों के कथित उल्लंघन के कारण ईरान और इराक ने शिंदे के विमान को मार गिराने की चेतावनी दी थी। उन्होंने इसके लिए निजी विमानन कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (VSR) को जिम्मेदार ठहराया और गंभीर आरोप लगाये।

ईरान-इराक के फाइटर जेट्स ने दी चेतावनी

रोहित पवार के मुताबिक, 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच एकनाथ शिंदे दावोस दौरे पर गए थे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में किसी भी देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले फ्लाइट प्लान देना और अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

पवार ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में पहुंच गया था। ऐसे में ईरान की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर विमान तुरंत अपना रास्ता नहीं बदलता, तो उसे फाइटर जेट्स के जरिए मार गिराया जा सकता है।

ईरान के बाद इराक ने भी रोका रास्ता

पवार के अनुसार, शिंदे के विमान में पहली बार बहरीन में ईंधन भरा गया और फिर विमान स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वह ईरान के हवाई क्षेत्र में पहुंचा, ईरान ने चेतावनी दी। फिर विमान का रास्ता बदला गया और इराक की ओर मोड़ा गया।

ईरान द्वारा रोके जाने के बाद विमान इराक की हवाई सीमा की ओर बढ़ा, लेकिन वहां भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो गई। इराक ने भी बिना अनुमति विमान के प्रवेश पर कड़ी आपत्ति जताई और उसे मार गिराने की चेतावनी दी, जिस वजह से विमान को लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

आखिरकार विमान को वापस बहरीन लाया गया और सभी जरूरी अनुमतियां ली गईं और उसके बाद ही विमान को ज्यूरिख के लिए रवाना किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति की सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या इस बारे में डीजीएस ने कोई जानकारी सार्वजनिक की है? इस पर एकनाथ शिंदे स्पष्ट रूप से बता सकते हैं।

चार्टर कंपनी VSR पर आरोप

इस मामले का जिक्र करते हुए रोहित पवार ने वीएसआर कंपनी पर भी लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस कंपनी की कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता और कभी भी लापरवाही हो सकती है।

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि कोविड महामारी के दौरान 2021 में वीएसआर ने प्राइवेट जेट के टिकट बेचकर मरीजों से भारी रकम वसूला था, जिसके के कारण यूएई में इस कंपनी पर छह महीने का प्रतिबंध भी लगाया गया था।

पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री से जुड़े इतने महत्वपूर्ण दौरे में इस तरह की घटना गंभीर लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती हो सकती है। हालांकि, इस आरोप पर अब तक एकनाथ शिंदे या वीएसआर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पवार के दावे के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

अजित पवार के बेटे ने शेयर किया वीडियो

बता दें कि 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजित पवार का जो विमान लियरजेट 45 पुणे के बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ था, वह भी वीएसआर का ही था। इस हादसे के बाद डीजीसीए ने वीएसआर के चार प्लेन को ग्राउंड कर दिया। बारामती हादसे के बाद किए गए स्पेशल सेफ्टी ऑडिट में कई नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ। इस हादसे में अजित पवार, उनके सुरक्षा रक्षक विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक की जान चली गई थी।

हाल ही में अजित पवार के बेटे जय पवार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। जिसमें कथित तौर पर वीएसआर के मालिक रोहित सिंह मुख्य पायलट की सीट पर उड़ान के दौरान सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय पवार कहा, आसमान में रहते हुए ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह बेहद गंभीर मामला है। इसलिए रोहित सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके कंपनी पर बैन लगाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

अजित पवार विमान हादसे की रिपोर्ट नशा करके बनाई… AAIB पर भड़के एनसीपी विधायक, लगाया ये आरोप
मुंबई
Ajit Pawar Plane crash Investigation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Mar 2026 06:13 pm

Published on:

04 Mar 2026 06:10 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘एकनाथ शिंदे का विमान गिरा देंगे… ईरान-इराक ने दी थी चेतावनी’, रोहित पवार का सनसनीखेज दावा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारत ही तरह ईरान भी…मंदाना करीमी के बाद एक और ईरानी बॉलीवुड अभिनेत्री ने खामेनेई की मौत का मनाया जश्न

Elnaaz Norouzi On Iran Democracy
मनोरंजन

चक्कर खाकर गिरे फैंस, दिल्ली के बाद मुंबई में भी हुई थू-थू! करण औजला ने विवाद पर अब दी प्रतिक्रिया

Karan Aujla Reaction On Concert Controversy
बॉलीवुड

Iran Israel War: ड्रोन हमले में मुंबई के युवक की मौत, ओमान की खाड़ी में जहाज पर था सवार

Iran Israel War Mumbai Youth Dikshit Solanki kill
मुंबई

मशहूर अभिनेत्री ने पति के गंदे पैर को चूमा, वीडियो देख लोगों ने जमकर किया कपल को ट्रोल

Selena Gomez Kisses Husband Dirty Feet
हॉलीवुड

एपस्टीन फाइल्स की वजह से… ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बड़ा दावा, PM मोदी को घेरा

Sanjay Raut on PM Modi Iran Israel War
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.