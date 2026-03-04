‘एकनाथ शिंदे का विमान गिरा देंगे… ईरान-इराक ने दी थी चेतावनी’, रोहित पवार का सनसनीखेज दावा

बता दें कि 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजित पवार का जो विमान लियरजेट 45 पुणे के बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ था, वह भी वीएसआर का ही था। इस हादसे के बाद डीजीसीए ने वीएसआर के चार प्लेन को ग्राउंड कर दिया। बारामती हादसे के बाद किए गए स्पेशल सेफ्टी ऑडिट में कई नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ। इस हादसे में अजित पवार, उनके सुरक्षा रक्षक विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक की जान चली गई थी।