PM Kisan Update: इंतजार खत्म! मोदी सरकार ने ट्रांसफर किए ₹20,000 करोड़, लिस्ट में तुरंत चेक करें अपना नाम

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देशभर के 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। कुल इस किस्त का भुगतान 18,640 करोड़ रुपये से ज्यादा है। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।