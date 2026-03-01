PM Kisan Update: इंतजार खत्म! मोदी सरकार ने ट्रांसफर किए ₹20,000 करोड़, लिस्ट में तुरंत चेक करें अपना नाम

पीएम किसान योजना
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 22वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देशभर के 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। कुल इस किस्त का भुगतान 18,640 करोड़ रुपये से ज्यादा है। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।
यह 22वीं किस्त खरीफ बुवाई सीजन से ठीक पहले जारी हुई है, जिससे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अब तक योजना के तहत कुल ₹4.27 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है।
इस किस्त से 2.15 करोड़ से ज्यादा महिला किसान लाभान्वित हुई हैं। सरकार ने सख्त सत्यापन प्रक्रिया अपनाई है, जिससे अयोग्य लाभार्थियों को बाहर किया गया है। समृद्ध किसान स्वेच्छा से योजना से बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि गलती से बाहर हुए किसान दोबारा जुड़ सकते हैं।
लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर 'Know Your Status (KYS)' मॉड्यूल से अपना स्टेटस, पात्रता, भूमि विवरण, आधार लिंकेज और e-KYC स्टेटस चेक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पर फेस रिकग्निशन से घर बैठे e-KYC पूरा किया जा सकता है, जिसमें OTP या बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं। कृषि मंत्रालय का AI-आधारित वॉयस चैटबॉट 'Kisan-eMitra' 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 24x7 सहायता देता है, जिसने लाखों किसानों की समस्याएं सुलझाई हैं। राज्य और गांव स्तर के नोडल अधिकारी भी मदद करते हैं।
सभी पंजीकृत किसानों के लिए eKYC जरूरी है। इसे पोर्टल पर OTP से या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक से पूरा किया जा सकता है। यदि कोई सुधार या अपडेट चाहिए, तो पोर्टल या स्थानीय केंद्रों से किया जा सकता है।
19वीं किस्त (फरवरी 2025) में 22,000 करोड़ रुपये 9.8 करोड़ किसानों को, 20वीं (अगस्त 2025) में 20,500 करोड़ रुपये 9.7 करोड़ को, और 21वीं (नवंबर 2025) में 18,000 करोड़ रुपये 9 करोड़ किसानों को मिली थी। 22वीं किस्त से योजना की पहुंच और मजबूत हुई है।
