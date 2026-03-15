Iran Israel War: IRGC के कमांडो ने खाई कसम, कहा- अगर वह जिंदा है तो स्कूली बच्चों के हत्यारे नेतन्याहू को छोड़ेंगे नहीं…

कुछ लोग उनके बेटे यैर नेतन्याहू के X अकाउंट पर भी बात कर रहे थे कि उन्होंने 9 मार्च के बाद कोई पोस्ट नहीं किया है।

शायद इसके पीछे कोई पारिवारिक त्रासदी हो। X के AI चैटबॉट 'Grok' ने इन सभी दावों और अफवाहों को पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया। उसने साफ किया कि नेतन्याहू के 'X' अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी, बल्कि यह सिर्फ एक नज़रों का धोखा (visual illusion) था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में छह उंगलियां हैं।