बिना समझ के AI कोडिंग है ‘खतरनाक’, कर्सर के CEO ने चेताया-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बन सकती है मुसीबत

सिलिकॉन वैली के तेजी से उभरते एआई कोडिंग स्टार्टअप ‘कर्सर’ के 25 वर्षीय सीईओ माइकल ट्रुएल ने एआई आधारित सॉफ्टवेयर डवलपमेंट को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। न्यूयॉर्क में आयोजित फॉर्च्यून ब्रेनस्टॉर्म एआई कॉन्फ्रेंस में ट्रुएल ने कहा कि यदि डवलपर्स आंख मूंदकर एआई पर निर्भर होकर जटिल सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं, तो यह मजबूत तकनीक के बजाय कमजोर नींव पर बड़ी इमारत खड़ी करने जैसा है। उन्होंने इस प्रवृत्ति को ‘वाइब कोडिंग’ का नाम दिया, जिसमें डवलपर कोड को समझे या जांचे बिना पूरा काम एआई पर छोड़ देते हैं।