30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बिना समझ के AI कोडिंग है ‘खतरनाक’, कर्सर के CEO ने चेताया-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बन सकती है मुसीबत

सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप 'कर्सर' के CEO माइकल ट्रुएल ने एआई आधारित 'वाइब कोडिंग' को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। जानें क्यों बिना सोचे-समझे AI से सॉफ्टवेयर कोड लिखवाना भविष्य में सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 30, 2025

AI Generated image

AI Generated image

सिलिकॉन वैली के तेजी से उभरते एआई कोडिंग स्टार्टअप ‘कर्सर’ के 25 वर्षीय सीईओ माइकल ट्रुएल ने एआई आधारित सॉफ्टवेयर डवलपमेंट को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। न्यूयॉर्क में आयोजित फॉर्च्यून ब्रेनस्टॉर्म एआई कॉन्फ्रेंस में ट्रुएल ने कहा कि यदि डवलपर्स आंख मूंदकर एआई पर निर्भर होकर जटिल सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं, तो यह मजबूत तकनीक के बजाय कमजोर नींव पर बड़ी इमारत खड़ी करने जैसा है। उन्होंने इस प्रवृत्ति को ‘वाइब कोडिंग’ का नाम दिया, जिसमें डवलपर कोड को समझे या जांचे बिना पूरा काम एआई पर छोड़ देते हैं।

ट्रुएल ने उदाहरण देते हुए कहा कि किसी घर में केवल दीवारें और छत बना देने से वह सुरक्षित नहीं हो जाता, जब तक उसकी फाउंडेशन, वायरिंग और प्लंबिंग की सही जांच न हो। शुरुआती स्तर पर सब कुछ ठीक दिख सकता है, लेकिन जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर जटिल होता है, वैसे-वैसे जोखिम, बग्स, सिक्योरिटी खामियां और मेंटेनेंस की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। उनके मुताबिक, वाइब कोडिंग छोटे प्रोटोटाइप तक सीमित रह सकती है, पर बड़े और गंभीर एप्लिकेशनों के लिए यह खतरनाक साबित होती है।

एआई कोडिंग का बढ़ता चलन और अंतर

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब एआई कोडिंग इंडस्ट्री में तेजी से अपनाई जा रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के अनुसार, कंपनी में 30 प्रतिशत से अधिक नया कोड एआई से जनरेट हो रहा है। वहीं एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडी का दावा है कि क्लॉड 90 प्रतिशत तक कोड तैयार करता है। हालांकि ट्रुएल ने साफ किया कि एआई-असिस्टेड कोडिंग, जिसमें डवलपर सक्रिय रूप से कोड को समझता और रिव्यू करता है, फायदेमंद है, जबकि वाइब कोडिंग लंबे समय में नुकसानदेह।

विशेषज्ञों और शोध ने भी जताई चिंता

ट्रुएल की बातों से अन्य विशेषज्ञ भी सहमत हैं। एंथ्रोपिक के क्लॉड एप के कोड क्रिएटर बोरिस चेर्नी ने माना कि वाइब कोडिंग तात्कालिक काम के लिए ठीक है, लेकिन मेंटेनेबल कोड के लिए नहीं। ओपनएआइ के सह-संस्थापक आंद्रेज कार्पाथी ने भी हाल ही में अपना प्रोजेक्ट नैनोचैट पूरी तरह हैंड-कोड किया। एमईटीआर के एक अध्ययन में एआइ कोडिंग से अनुभवी डवलपर्स की उत्पादकता 19 प्रतिशत घटने की बात सामने आई है, जबकि बेन कंपनी के सर्वे में एआइ से असाधारण लागत की बचत नहीं पाई गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Dec 2025 01:47 am

Published on:

30 Dec 2025 01:46 am

Hindi News / World / बिना समझ के AI कोडिंग है ‘खतरनाक’, कर्सर के CEO ने चेताया-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बन सकती है मुसीबत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Putin Residence Drone Attack: कहां है पुतिन का वो घर जिस पर हुआ हमला?

Putin residence drone attack
विदेश

फिर से न्यूक्लियर बनाने में जुटा ईरान, ट्रंप बोले- इस बार अंजाम और बुरा होगा, जवाब मिला- अगर हमला करने का सोचा तो…

Iran US nuclear negotiations sanctions
विदेश

Khaleda Zia Dies: बांग्लादेश की पहली महिला PM खालिदा जिया नहीं रहीं, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Khaleda Zia Dies
विदेश

जलवायु परिवर्तन का असर: गहरे समुद्र के ज़ॉम्बी वर्म गायब, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर खतरा

Zombie Worm
विदेश

यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध अब अंत के करीब, मास्को ने भी माना-शांति बस कुछ कदम दूर

us and ukraine president meeting
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.