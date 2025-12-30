Khaleda Zia Dies: बांग्लादेश की पहली महिला PM खालिदा जिया नहीं रहीं, 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

खालिदा जिया ने बोगरा-7 सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। यह सीट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान का गृह क्षेत्र है। खालिदा जिया ने पहली बार 1991 में इस सीट से चुनाव जीता था और 1996 और 2001 में भी इसी सीट से जीत हासिल की थी।