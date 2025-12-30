यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध अब अंत के करीब, मास्को ने भी माना-शांति बस कुछ कदम दूर

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की में हुई बातचीत का ब्योरा अब खुद जेलेंस्की और ट्रंप की जुबान और चेहरे ने बयां कर दिया है। इसके बाद आई मास्को की प्रतिक्रिया पर गौर करें तो साफ है कि तीनों पक्ष अब यह मान रहे हैं कि यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध का अंत अब करीब है। दोनों नेता दो घंटे से अधिक की बातचीत के बाद जब सामने आए तो उनका रुख आशावादी नजर आया। मार-ए-लागो स्थित अपने आलीशान घर में हुई बैठक के बाद जेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि उनका मानना है कि अमरीका और यूक्रेन संशोधित 20 सूत्री शांति योजना पर '90 प्रतिशत सहमत' हैं और यूक्रेन को अमरीका की सुरक्षा गारंटी पर 100 प्रतिशत सहमत हैं।