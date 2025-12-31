Khaleda Zia funeral: पति जिया उर रहमान की कब्र के पास दफन होंगी बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा

Khaleda Zia state funeral:बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को आज सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। खालिदा को संसद परिसर में उनके पति व बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफ्न किया जाएगा। खालिदा का बीते मंगलवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया था। वह 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा जिया के निधन पर देश में तीन दिन का राजकीय शोक की घोषण की गई है।