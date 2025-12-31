Khaleda Zia funeral: पति जिया उर रहमान की कब्र के पास दफन होंगी बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा

खालिदा जिया, पूर्व पीएम बांग्लादेश (फोटो-IANS)
Khaleda Zia state funeral:बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को आज सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। खालिदा को संसद परिसर में उनके पति व बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास दफ्न किया जाएगा। खालिदा का बीते मंगलवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया था। वह 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा जिया के निधन पर देश में तीन दिन का राजकीय शोक की घोषण की गई है।
भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए ढाका पहुंचेंगे और खालिदा जिया को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
खालिदा जिया के जनाजे और अंतिम संस्कार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ढाका के अलग-अलग इलाकों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 27 प्लाटून की तैनाती की गई है। BGB मुख्यालय के PRO मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह तैनाती की गई है। जिया गार्डन और जतिया को सील कर दिया गया है।
दोपहर 2 बजे नमाज ए जनाजा
खालिदा जिया का नमाज-ए-जनाजा दोपहर 2 बजे ढाका के मानिक मिया एवेन्यू में अदा किया जाएगा। इसके बाद उन्हें शाम 3 बजकर 30 मिनट पर उनके पति और बांग्लादेश के शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास जिया गार्डन में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।
