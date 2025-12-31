इस्लामिक रीजिम के खिलाफ खड़े हुए युवा, क्या ट्रंप के कारण खुमैनी शासन को मिल रही चुनौती ?

ईरानी मुद्रा रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुकी है। 1 डॉलर 14 लाख रियाल पर जा पहुंचा है। महंगाई भी 40 फीसदी को पार कर गई है। इरान के प्रमुख शहरों में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन सीधे तौर पर ईरान की इस्लामिक रीजिम और अयातुल्लाह अल खुमैनी की सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी 'मुल्लाओं को जाना होगा', 'तानाशाही मुर्दाबाद' और 'मौत तानाशाह को' जैसे नारे लगा रहे हैं। यह 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद ईरान में सबसे बड़ा जनआंदोलन है।