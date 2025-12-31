Saudi UAE Rift: यमन में सऊदी हमला, यूएई सेनाएं वापस, 24 घंटे के अल्टीमेटम से तनाव बढ़ा

Saudi UAE Rift: यमन में चल रहे पुराने हिंसक संघर्ष (Saudi UAE Rift) ने नया मोड़ ले लिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच गहरी दरार सामने आ गई है। दरअसल दोनों मुस्लिम देश यमन के अलग-अलग गुटों का समर्थन करते हैं, जिससे स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है। हाल ही में सऊदी गठबंधन ने यमन के एक बंदरगाह पर हवाई हमले(Yemen Airstrikes) किए, जिसके बाद 24 घंटे में यूएई बलों को देश छोड़ने का आदेश (24 Hours Ultimatum) दिया। यह विवाद मुकल्ला बंदरगाह (Mukalla Port Attack) से शुरू हुआ। सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई ने दो जहाजों से हथियार और बख्तरबंद वाहन भेजे थे, जो दक्षिणी अलगाववादी गुट साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के लिए थे। इन जहाजों ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर रखा था। सऊदी अरब ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया और हमले से पहले नागरिकों को चेतावनी दी। हमलों में हथियारों की खेप नष्ट हो गई।