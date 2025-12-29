सेना को चकमा देने के लिए आतंकियों ने बदला पैटर्न, जानें हमले को लेकर क्या है प्लानिंग? अमित शाह का नया ऑर्डर जारी!

गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बल। (फोटो- ANI)
भारतीय सेना पिछले एक हफ्ते से जम्मू और कश्मीर में 30-35 आतंकवादियों को घेरने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। माना जा रहा है कि यह कई कारणों से हाल के दिनों में सेना द्वारा शुरू किए गए सबसे मुश्किल ऑपरेशनों में से एक है।
चिल्लई कलां के दौरान पूरी घाटी में ठंड अपने चरम पर होती है। यह 21 दिसंबर को शुरू होता है और 31 जनवरी को खत्म होता है। माना जाता है कि इस दौरान आतंकी कोई गतिविधि नहीं करते, लेकिन इस बार घाटी में कुछ अलग संकेत मिल रहे हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि आतंकियों ने इस बार अपना पैटर्न बदल दिया है। वह खराब मौसम का भी पूरी तरह से फायदा उठाने में जुटे हैं।
उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को चिल्लाई कलां खत्म होने के बाद भी सेना के ऑपरेशन में और भी ज्यादा प्रगति देखने को मिल सकती है क्योंकि मौसम सुरक्षा बलों के लिए ज्यादा अनुकूल होगा।
सुरक्षा एजेंसियों ने इस बीच एक बड़ा बदलाव देखा है, जो 30-35 जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों ने किया है। इस बार आतंकी समूह ने जो खास बदलाव किया है, वह है उनके ऑपरेशन का समय।
इस दौर में वे आम तौर पर शांत रहते हैं, लेकिन इस बार वे मौसम के अनुकूल न होने के बावजूद ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। डोडा और किश्तवाड़ बेल्ट में फैले आतंकवादी सक्रिय हैं। यह पैटर्न में एक बदलाव है जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने देखा है।
इसके अलावा, उन्होंने खुद को ऊंची जगहों पर अलग-थलग कर लिया है, जो वे आम तौर पर नहीं करते हैं। पहले इस दौर में आतंकवादी आम तौर पर स्थानीय लोगों के घरों में शरण लेते थे। उन्हें स्थानीय लोगों से खाना और मदद भी मिलती थी, लेकिन इस बार वे दूर रह रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद स्थानीय लोग उनकी मदद करने से इनकार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने खुद को अलग-थलग करने का फैसला क्यों किया है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवादियों ने लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य दोनों तरह से बड़ा जोखिम उठाया है। ऐसे समय में इतनी ऊंची जगहों पर ऑपरेशन करने से उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा आसानी से खत्म किए जाने का खतरा रहता है।
एक अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने यह जोखिम उठाने का फैसला किया है, इसलिए एजेंसियों के लिए सावधान रहना जरूरी है क्योंकि ये आतंकवादी छोटे पैमाने पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं।
इतना बड़ा जोखिम उठाना यह जानते हुए भी कि वे सिर्फ छोटे पैमाने पर हमला कर सकते हैं, यह भी हताशा का संकेत है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी ढांचे को काफी हद तक कमजोर कर दिया है।
अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान का मानना है कि कोई भी हमला मौजूदा कैडरों का मनोबल बढ़ाएगा, जबकि नए लोग आतंकी समूहों में शामिल होना चाहेंगे। इसके अलावा, आतंकवादी पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत कम बातचीत कर रहे हैं।
एजेंसियों को पता चला है कि इन आतंकवादियों ने छोटे-छोटे ग्रुप में ऑपरेशन करने का फैसला किया है ताकि पूरा ग्रुप एक साथ खत्म न हो जाए। इन आतंकी समूहों के लिए खेल के नियम बदल गए हैं।
आमतौर पर, खराब मौसम के कारण इस समय ऑपरेशन पूरी तरह से रुक जाते थे। हालांकि, इन समूहों ने मौसम कैसा भी हो, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का फैसला किया है।
वे पूरी तरह से जानते हैं कि ऐसे समय में वे बड़े पैमाने पर हमला करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे जोखिम उठाने को तैयार हैं और यह एक बार फिर हताशा का संकेत है।
यह सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती रही है क्योंकि उन्हें पूरे साल अलर्ट रहना पड़ता है। सेना ने खराब मौसम और मुश्किल इलाकों से निपटने के बावजूद अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों से जम्मू और कश्मीर में बहुत हाई अलर्ट पर रहने को कहा है क्योंकि आतंकवादी बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश करेंगे।
भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कई लॉन्च पैड बनाए गए हैं। हालांकि, कड़ी सुरक्षा और लगातार निगरानी के कारण आतंकवादियों को घुसपैठ करना मुश्किल हो रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग