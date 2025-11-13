“अल्लाह हमे दूसरे राउंड में भी मदद करेगा”, Pak रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत और अफगानिस्तान को नई गीदड़भभकी

khawaja asif Statement after Delhi Blast: पाकिस्तान (Pakistan) के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ (khawaja asif) ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूर्वी सीमा (भारत) और पश्चिमी सीमा (अफगानिस्तान) दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ ने दावा किया, "हम दोनों मोर्चों पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने हमें पहले राउंड में मदद की थी और वह दूसरे राउंड में भी करेगा।"