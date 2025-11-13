Patrika LogoSwitch to English

विदेश

“अल्लाह हमे दूसरे राउंड में भी मदद करेगा”, Pak रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत और अफगानिस्तान को नई गीदड़भभकी

India Pak Relation: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान दोनों के खिलाफ दो मोर्चों पर युद्ध की धमकी दी, दावा किया कि "अल्लाह ने पहले राउंड में मदद की थी, दूसरे में भी करेगा।"

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 13, 2025

khawaja asif

पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (ANI)

khawaja asif Statement after Delhi Blast: पाकिस्तान (Pakistan) के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ (khawaja asif) ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूर्वी सीमा (भारत) और पश्चिमी सीमा (अफगानिस्तान) दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ ने दावा किया, "हम दोनों मोर्चों पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने हमें पहले राउंड में मदद की थी और वह दूसरे राउंड में भी करेगा।"

'अल्लाह ने पहले राउंड में मदद की'

रक्षा मंत्री ने अपने बयान में धार्मिक भावनाओं को जोड़ते हुए कहा कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। उन्होंने इसे 'पहले राउंड' और 'दूसरे राउंड' के रूप में बताया, जो संभवतः भारत और अफगानिस्तान के साथ पिछले संघर्षों का इशारा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान आंतरिक रूप से गंभीर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, फिर भी उसकी सेना और नेतृत्व युद्ध की धमकियां देकर क्षेत्र में अशांति पैदा कर रहे हैं।

दिल्ली ब्लास्ट पर शर्मनाक टिप्पणी

इससे पहले आसिफ ने दिल्ली में हालिया विस्फोट की घटना पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे महज "गैस सिलेंडर फटने की घटना" बताया और भारत पर आरोप लगाया कि वह इसकी "राजनीतिक फायदा उठाने" की कोशिश कर रहा है। आसिफ ने कहा, "कल तक यह गैस सिलेंडर विस्फोट था, लेकिन अब वे इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर भारत हमें जिम्मेदार ठहराए। अगर हम पर आक्रामकता हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे।"

भारत का कड़ा जवाब

भारतीय अधिकारियों ने आसिफ के बयानों को "तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और जिम्मेदारी से भागने की शर्मनाक कोशिश" करार दिया है। वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विस्फोट में प्रयुक्त विस्फोटक "मिलिट्री-ग्रेड" (सैन्य स्तर का) था, जो किसी साधारण गैस सिलेंडर दुर्घटना से कहीं अधिक गंभीर संकेत देता है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री का लहजा इस्लामाबाद की "घबराहट" को उजागर करता है।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक
khawaja asif

“अल्लाह हमे दूसरे राउंड में भी मदद करेगा”, Pak रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत और अफगानिस्तान को नई गीदड़भभकी

Photo; PIB X Handle

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

Qamar Javed Bajwa

बालाकोट एयरस्ट्राइक मामले में तत्कालीन पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को मिला राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का समर्थन

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का खुलासा

फोटो 03 - पेंच क्षेत्र के ग्रामीणों से चर्चा करते अधिकारी। - फाइल फोटो।

ठंड में जंगल के जरूरतमंदों लोगों को मिलेगी मदद की गर्माहट

Water crisis in Pakistan

भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान में गहराया पानी का संकट, अर्थव्यवस्था को हो सकता है भारी नुकसान

Good News.. बीएसपी बेच रहा सोने का सिक्का, लेना है तो करें 12 तक आवेदन

Ceasefire violation in LoC

पाकिस्तान नहीं आ रहा नापाक हरकतों से बाज़! एलओसी पर किया सीज़फायर उल्लंघन तो भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

John Kiriakou

“भारत से जंग में कभी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को जीत”, पूर्व अमेरिकी खुफिया एजेंट का बड़ा खुलासा

अफगान बॉर्डर पर भयंकर जंग जारी, तालिबान vs पाकिस्तान, दर्जनों की मौत

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

13 Nov 2025 10:16 am

Hindi News / World / "अल्लाह हमे दूसरे राउंड में भी मदद करेगा", Pak रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत और अफगानिस्तान को नई गीदड़भभकी

विदेश

