“अल्लाह हमे दूसरे राउंड में भी मदद करेगा”, Pak रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत और अफगानिस्तान को नई गीदड़भभकी

पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (ANI)
khawaja asif Statement after Delhi Blast: पाकिस्तान (Pakistan) के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ (khawaja asif) ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूर्वी सीमा (भारत) और पश्चिमी सीमा (अफगानिस्तान) दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ ने दावा किया, "हम दोनों मोर्चों पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने हमें पहले राउंड में मदद की थी और वह दूसरे राउंड में भी करेगा।"
रक्षा मंत्री ने अपने बयान में धार्मिक भावनाओं को जोड़ते हुए कहा कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। उन्होंने इसे 'पहले राउंड' और 'दूसरे राउंड' के रूप में बताया, जो संभवतः भारत और अफगानिस्तान के साथ पिछले संघर्षों का इशारा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान आंतरिक रूप से गंभीर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, फिर भी उसकी सेना और नेतृत्व युद्ध की धमकियां देकर क्षेत्र में अशांति पैदा कर रहे हैं।
इससे पहले आसिफ ने दिल्ली में हालिया विस्फोट की घटना पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे महज "गैस सिलेंडर फटने की घटना" बताया और भारत पर आरोप लगाया कि वह इसकी "राजनीतिक फायदा उठाने" की कोशिश कर रहा है। आसिफ ने कहा, "कल तक यह गैस सिलेंडर विस्फोट था, लेकिन अब वे इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर भारत हमें जिम्मेदार ठहराए। अगर हम पर आक्रामकता हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे।"
भारतीय अधिकारियों ने आसिफ के बयानों को "तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और जिम्मेदारी से भागने की शर्मनाक कोशिश" करार दिया है। वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विस्फोट में प्रयुक्त विस्फोटक "मिलिट्री-ग्रेड" (सैन्य स्तर का) था, जो किसी साधारण गैस सिलेंडर दुर्घटना से कहीं अधिक गंभीर संकेत देता है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी मंत्री का लहजा इस्लामाबाद की "घबराहट" को उजागर करता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग