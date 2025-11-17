Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इस मुस्लिम देश के साथ भारत बनाने जा रहा मजबूत संबंध, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगेगा तगड़ा झटका!

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दोहा में मुलाकात की। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 17, 2025

विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर। (फोटो- IANS)

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

जयशंकर ने कतर के प्रति भारत के समर्थन और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों पर जोर दिया। जयशंकर ने अमीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।

जयशंकर ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों के साथ-साथ व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक अभिवादन पहुंचाया- जयशंकर

इस मुलाकात के बाद जयशंकर ने एक ट्वीट भी किया। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा- आज दोहा में कतर के अमीर, महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करके सम्मानित महसूस किया।

प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक अभिवादन पहुंचाया और भारत-कतर संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सहयोग बढ़ाने और नए अवसरों की खोज में उनके मार्गदर्शन की सराहना करता हूं।

क्या हुई पीएम से बातचीत?

अपने एक्स पोस्ट में जयशंकर ने आगे लिखा- दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी से मिलकर खुशी हुई। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित हमारी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की। मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान की सराहना करता हूं।

क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगेगी मिर्ची?

बता दें कि कतर एक मुस्लिम है। इससे संबंध मजबूत होने से पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिर्ची लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए कतर के साथ भारत के संबंध मजबूत होने से उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

पाकिस्तान कतर को अपना सहयोगी मानता है। ऐसे में, भारत के साथ कतर के संबंध मजबूत होने से पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्थिति कमजोर हो सकती है।

वहीं, बांग्लादेश के लिए कतर के साथ भारत के संबंध मजबूत होने से उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।

बांग्लादेश कतर का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। भारत के साथ कतर के संबंध मजबूत होने से बांग्लादेश की व्यापारिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक
विदेश मंत्री एस जयशंकर

इस मुस्लिम देश के साथ भारत बनाने जा रहा मजबूत संबंध, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगेगा तगड़ा झटका!

‘ये नहीं सुधरने वाले, इनपर ऐसे हमला करो जैसे…’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के भीतर से उठी भारत के पक्ष में आवाज

khawaja asif

“अल्लाह हमे दूसरे राउंड में भी मदद करेगा”, Pak रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत और अफगानिस्तान को नई गीदड़भभकी

Photo; PIB X Handle

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

Qamar Javed Bajwa

बालाकोट एयरस्ट्राइक मामले में तत्कालीन पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को मिला राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का समर्थन

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का खुलासा

फोटो 03 - पेंच क्षेत्र के ग्रामीणों से चर्चा करते अधिकारी। - फाइल फोटो।

ठंड में जंगल के जरूरतमंदों लोगों को मिलेगी मदद की गर्माहट

Water crisis in Pakistan

भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान में गहराया पानी का संकट, अर्थव्यवस्था को हो सकता है भारी नुकसान

Good News.. बीएसपी बेच रहा सोने का सिक्का, लेना है तो करें 12 तक आवेदन

Ceasefire violation in LoC

पाकिस्तान नहीं आ रहा नापाक हरकतों से बाज़! एलओसी पर किया सीज़फायर उल्लंघन तो भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

17 Nov 2025 10:33 am

Hindi News / World / इस मुस्लिम देश के साथ भारत बनाने जा रहा मजबूत संबंध, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगेगा तगड़ा झटका!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी अरब में 42 भारतीय जिंदा जले, बस से टकराया डीजल टैंकर

Saudi Arabia bus accident
विदेश

भारत के पड़ोस में फिर बवाल, देखते ही गोली मारने का आदेश, हसीना पर फैसला आज

Sheikh Hasina, former PM of Bangladesh
विदेश

‘ये नहीं सुधरने वाले, इनपर ऐसे हमला करो जैसे…’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के भीतर से उठी भारत के पक्ष में आवाज

विदेश

12 घंटे की शिफ्ट करता है 91 साल का यह व्यक्ति, बताया फिट रहने का राज़; देखें वीडियो

91 Year Old Singapore Worker
विदेश

पाकिस्तान से जुड़े गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार; जांच में बड़ी बात भी आई सामने

Amritsar Arms Drug Bust
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.