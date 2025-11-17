इस मुस्लिम देश के साथ भारत बनाने जा रहा मजबूत संबंध, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगेगा तगड़ा झटका!

अपने एक्स पोस्ट में जयशंकर ने आगे लिखा- दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी से मिलकर खुशी हुई। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित हमारी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की। मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान की सराहना करता हूं।