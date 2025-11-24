“भारत रोक सकता है सिंधु नदी का पानी”, पाकिस्तान ने किया स्वीकार, यूरोपीय देशों से लगाई मदद की गुहार

डार ने ईयू इंडो-पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम राउंडटेबल में इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि "भारत सिंधु नदी का पानी रोक सकता है और ऐसा करना इलाके की स्थिरता के लिए खतरा है।" डार का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में जारी सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ’इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2025’ में बताया गया था कि भारत अपनी सीमा में बने बांधों के ज़रिए सिंधु और अन्य सहायक नदियों का जल प्रवाह बाधित कर पाकिस्तान में सूखे और बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है।