रूस ने यूक्रेन के शहर खारकीव पर किया ड्रोन अटैक, 4 लोगों की मौत

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 44 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के कारण यूक्रेन को जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। रूस भी अपने कई सैनिक इस युद्ध में खो चुका है। हालांकि इन सबके बावजूद युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और रूस लगातार हमलों से यूक्रेन को दहला रहा है। अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और खारकीव (Kharkiv) शहर को दहला दिया है।