रूस ने यूक्रेन के शहर खारकीव पर किया ड्रोन अटैक, 4 लोगों की मौत

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में रूसी हमलों का सिलसिला जारी है। एक बार फिर रूस ने ड्रोन अटैक करते हुए यूक्रेन के खारकीव शहर को दहला दिया।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 24, 2025

Russian drone attack on Kharkiv

Russian drone attack on Kharkiv (Photo - Washington Post)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 44 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के कारण यूक्रेन को जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। रूस भी अपने कई सैनिक इस युद्ध में खो चुका है। हालांकि इन सबके बावजूद युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और रूस लगातार हमलों से यूक्रेन को दहला रहा है। अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और खारकीव (Kharkiv) शहर को दहला दिया है।

खारकीव पर रूस का ड्रोन अटैक

रूस ने यूक्रेन के खारकीव पर रविवार को देर रात ड्रोन अटैक किया और बड़ी संख्या में ड्रोन्स दागे। जानकारी के अनुसार खारकीव के 6 इलाकों में ड्रोन्स से हमला किया। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को मार गिराया लेकिन इसके बावजूद रूस के कई ड्रोन्स यूक्रेनी इमारतों और घरों पर गिरे, जिससे आग लग गई और काफी नुकसान हुआ।

4 लोगों की मौत

रूस के इस ड्रोन अटैक की वजह से खारकीव में 4 लोगों की मौत हो गई। शहर के मेयर इहोर टेरेकोव (Ihor Terekhov) ने इस बारे में जानकारी दी।

17 लोग घायल

रूस के ड्रोन अटैक के कारण खारकीव में 17 लोग घायल भी हो गए। घायल लोगों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

ट्रंप बना रहे हैं ज़ेलेन्स्की पर शांति प्रस्ताव को मानने का दबाव

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 28-सूत्री रूस-यूक्रेन शांति प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें यूक्रेन को पसंद नहीं हैं, लेकिन ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) पर इस शांति प्रस्ताव को मानने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ज़ेलेन्स्की इसके पक्ष में नहीं हैं। साथ ही यूरोपीय नेता भी ज़ेलेन्स्की के समर्थन में हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने इस योजना को रूस और यूक्रेन में शांति की स्थापना का आधार बताते हुए अपनी सहमति जताई है।

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

