गुजरात से गए परिवार ने खरीदी पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन, जानें कौन हैं आरिफ हबीब

Arif habib Family Takes Over Pakistan International Airlines: पाकिस्तान ने करीब दो दशकों बाद सबसे बड़ा निजीकरण करते हुए अपनी सरकारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निजी हाथों में सौंप दिया है। इस्लामाबाद में हुई खुली नीलामी में मशहूर उद्योगपति आरिफ हबीब समूह ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर पीआईए का अधिग्रहण किया। भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब 4,324 करोड़ रुपए के बराबर है। गौरतलब है कि आरिफ हबीब का परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ जिले के बंटवा का रहने वाला था। 1947 में देश के विभाजन के बाद उनका परिवार गुजरात में अपनी संपत्ति और चाय का व्यवसाय छोड़कर कराची चला गया। आरिफ हबीब का जन्म कराची में ही हुआ।