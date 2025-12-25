अमेरिका ने ‘ट्रंप क्लास’ वॉरशिप बनाने की घोषणा की, जानें क्या होगी खासियत और कितने बनेंगे युद्धपोत

ट्रंप की यह योजना एक बड़े नौसैनिक आधुनिकीकरण अभियान गोल्डन फ्लीट का हिस्सा होगी, जिसका मकसद चीन समेत अन्य संभावित विरोधियों का मुकाबला करना है। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी नौसेना को नए और शक्तिशाली जहाजों की सख्त जरूरत है क्योंकि मौजूदा कई जहाज पुराने और तकनीकी रूप से कमजोर हो चुके हैं। वहीं, चीन जहाज निर्माण में तेजी से आगे निकल चुका है और उसके पास अमरीका से ज्यादा युद्धपोत हैं।