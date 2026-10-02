राजनांदगांव में बड़ी सियासी हलचल के संकेत, जिला पंचायत सदस्यों के मोबाइल फोन बंद, मची खलबली

सदस्यों के अचानक संपर्क से बाहर होने की खबर से भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों के स्थानीय संगठन भी सतर्क बताए जा रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और सदस्यों से संपर्क साधने की कोशिश की चर्चा है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन 10 सदस्यीय जिला पंचायत में अध्यक्ष पद को लेकर अचानक बढ़ी हलचल ने राजनीतिक माहौल जरूर गर्म कर दिया है। अब नजर इस बात पर है कि संपर्क से बाहर बताए जा रहे सदस्य कब सामने आते हैं और उनके रुख से जिला पंचायत के भीतर चल रही चर्चाओं की तस्वीर कितनी साफ होती है।