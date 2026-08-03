Excise Officer Controversy: ‘तू कांग्रेस MLA का भाई होगा’… ‘मंत्री कोई भगवान नहीं होता’, बरबसपुर शराब दुकान विवाद में जयसिंह अग्रवाल ने आबकारी अधिकारी को लगाई फटकार

रविवार को आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा में आयोजित नशामुक्ति के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि बरबसपुर में शराब दुकान खोलने के लिए अधिकारी जगह देखने गए थे, अभी दुकान खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच बहनें जबरदस्ती धरना प्रदर्शन में बैठ गईं। मेरे को फोन करके बोल देते तो शराब दुकान वहां नहीं खोलवाता, मैं आबकारी का मंत्री हूं, बहनों की इच्छा बरबसपुर में शराब दुकान खोलने की नहीं है तो वहां शराब दुकान नहीं खुलेगी।