Atal Statue Controversy: कांसे की जगह पीतल-स्टील की प्रतिमा, जांच के बाद सब इंजीनियर निलंबित, ठेकेदार पर कार्रवाई की तैयारी

इस प्रतिमा को लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। अटल परिसर में कांसे की प्रतिमा के बजाए पीतल और स्टेंलेस स्टील से बनी प्रतिमा स्थापित करने पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, रणदीप सिंह सुरजेवाला और देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। शाम होते होते युवा कांग्रेस ने अटल परिसर के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष विकास सिंह ने आरोप लगाया कि अटल जी जैसी महान विभूति की प्रतिमा के निर्माण में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुई हैं।