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छत्तीसगढ़ के 1535 अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 6 महीने के मानदेय की राशि जारी

Chhattisgarh Teacher News: छत्तीसगढ़ में 25 जिलों के 1535 अतिथि शिक्षकों के छह माह के मानदेय के लिए 18.42 करोड़ रुपए का आवंटन जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों को 20 हजार रुपए मासिक मानदेय मिलेगा।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 18, 2026

Guest Teacher Salary

मानदेय भुगतान को लेकर बड़ी अपडेट (Photo Source- AI Generate)

Guest Teacher Salary: छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत 1535 अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 18 करोड़ 42 लाख रुपए का आवंटन जारी किया है। जारी राशि छह माह के मानदेय भुगतान के लिए है।

आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 20 हजार रुपए मानदेय निर्धारित है। ऐसे में छह महीने के मानदेय के हिसाब से प्रति अतिथि शिक्षक 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि बनती है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से 18 सितंबर को जारी आदेश के बाद संबंधित जिलों में मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

Chhattisgarh Education News: 25 जिलों के 1535 अतिथि शिक्षकों को मिलेगा लाभ

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के मुताबिक प्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत कुल 1535 अतिथि शिक्षकों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसमें अलग-अलग जिलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या के आधार पर मानदेय की राशि का आवंटन किया गया है। बस्तर जिले में 133 अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए 1 करोड़ 59 लाख 60 हजार रुपए जारी किए गए हैं। कांकेर जिले के 126 अतिथि शिक्षकों के लिए 1 करोड़ 51 लाख 20 हजार रुपए और कोंडागांव के 141 अतिथि शिक्षकों के लिए 1 करोड़ 69 लाख 20 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

बस्तर संभाग के सातों जिलों के लिए राशि

बस्तर संभाग के अतिथि शिक्षकों के लिए भी इस आवंटन में राशि उपलब्ध कराई गई है। दंतेवाड़ा जिले में 31 अतिथि शिक्षकों के लिए 37 लाख 20 हजार रुपए का आवंटन किया गया है। इसी तरह सुकमा के 48 अतिथि शिक्षकों के लिए 57 लाख 60 हजार रुपए, बीजापुर के 48 अतिथि शिक्षकों के लिए 57 लाख 60 हजार रुपए और नारायणपुर के 36 अतिथि शिक्षकों के लिए 43 लाख 20 हजार रुपए जारी किए गए हैं। इस प्रकार बस्तर संभाग के सातों जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के छह माह के मानदेय भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। इससे लंबे समय से मानदेय भुगतान की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बलरामपुर में सबसे ज्यादा अतिथि शिक्षक

प्रदेश के जिलों की बात करें तो बलरामपुर में सबसे अधिक 220 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनके छह माह के मानदेय भुगतान के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए का आवंटन जारी किया गया है। वहीं सूरजपुर जिले में 130 अतिथि शिक्षकों के लिए 1 करोड़ 56 लाख रुपए और सरगुजा जिले में 71 अतिथि शिक्षकों के लिए 85 लाख 20 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

20 हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित है मानदेय

आदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है। छह महीने की अवधि के लिए एक अतिथि शिक्षक के मानदेय की कुल राशि 1 लाख 20 हजार रुपए होती है। इसी आधार पर संबंधित जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या के अनुसार राशि का आवंटन किया गया है। 18.42 करोड़ रुपए के इस आवंटन से 25 जिलों में कार्यरत 1535 अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। अब संबंधित स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिथि शिक्षकों को निर्धारित अवधि का मानदेय मिलने की उम्मीद है।

Chhattisgarh Guest Teacher News: शिक्षा व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों की अहम भूमिका

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने और शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न जिलों में जरूरत के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। मानदेय के लिए राशि जारी होने से इन शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस बार बस्तर संभाग के सभी सात जिलों सहित प्रदेश के कुल 25 जिलों को आवंटन में शामिल किया गया है। जिलेवार संख्या और राशि के आधार पर किए गए इस आवंटन से संबंधित जिलों में मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अब शिक्षकों की नजर संबंधित विभाग की आगामी भुगतान प्रक्रिया पर रहेगी।

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Updated on:

18 Sept 2026 07:08 pm

Published on:

18 Sept 2026 07:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के 1535 अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 6 महीने के मानदेय की राशि जारी

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