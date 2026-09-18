छत्तीसगढ़ के 1535 अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 6 महीने के मानदेय की राशि जारी

बस्तर संभाग के अतिथि शिक्षकों के लिए भी इस आवंटन में राशि उपलब्ध कराई गई है। दंतेवाड़ा जिले में 31 अतिथि शिक्षकों के लिए 37 लाख 20 हजार रुपए का आवंटन किया गया है। इसी तरह सुकमा के 48 अतिथि शिक्षकों के लिए 57 लाख 60 हजार रुपए, बीजापुर के 48 अतिथि शिक्षकों के लिए 57 लाख 60 हजार रुपए और नारायणपुर के 36 अतिथि शिक्षकों के लिए 43 लाख 20 हजार रुपए जारी किए गए हैं। इस प्रकार बस्तर संभाग के सातों जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के छह माह के मानदेय भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। इससे लंबे समय से मानदेय भुगतान की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।