अब 16 जून नहीं, 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल! छत्तीसगढ़ में बदल गया स्कूलों का कैलेंडर, 2027 से लागू होगा नया नियम

Chhattisgarh School Academic Session: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था वर्ष 2027 से लागू होगी, जिसके तहत अब प्रदेश के सरकारी और अन्य संबंधित स्कूल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से खुलेंगे। मई और जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से विद्यार्थियों को अधिक शिक्षण दिवस मिलेंगे, पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा और परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा।