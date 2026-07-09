Raipur Airport: एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, अब फ्री में ले जा सकेंगे मनपसंद किताबें, एयरोब्रिज भी जल्द शुरू

एयरपोर्ट के सामने स्थित चार लेन सड़क को छह लेन में बदला जा रहा है, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिल सके। साथ ही यात्रियों के लिए पैदल मार्ग का भी विस्तार किया जा रहा है, जिससे वे अपने सामान के साथ आसानी से टर्मिनल भवन तक पहुंच सकें। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद विमानतल के निदेशक योगेश नगाइच का हाल ही में पदोन्नति के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सीईओ के रूप में चयन हुआ है। उनके कार्यकाल में रायपुर एयरपोर्ट पर कई नई सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिनका लाभ अब यात्रियों को मिलने लगा है।