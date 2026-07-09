बर्खास्त सिपाही ने युवक-युवतियों को बनाया शिकार, भरोसा जीतकर वसूले लाखों, रायपुर समेत 8 थानों में केस दर्ज

आरोपी इमरान को कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले एक अन्य मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में जेल भेजा था। अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में भी उसकी अलग से गिरफ्तारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि करीब तीन साल पहले तेलीबांधा थाने में गांजा तस्करों को लेन-देन करके छोड़ने का एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था। इसमें इमरान और थाने में पदस्थ दूसरे विभाग के सिपाही की बातचीत थी।