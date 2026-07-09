CGPSC में चल रही फर्जी भर्तियां, जिस डॉक्टर का चयन रद्द किया उसी को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया, पत्रिका का बड़ा खुलासा

इसके बाद सीजीपीएससी ने कार्डियक एनीस्थीसिया विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित बिना डिग्री वाले डॉक्टर का चयन निरस्त कर दिया था। पीएससी ने इस बात को स्वीकारा था कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थी चयन में वरीयता देने में तकनीकी त्रुटि हुई है। पत्रिका ने भी डीएम की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर के चयन पर सवाल उठाए थे। दरअसल जब ट्रांजिक्शन नियमों को खंगाला गया तो पीएससी के अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और समाचार प्रकाशित होने के दो दिन में ही डॉक्टर के चयन को निरस्त कर दिया। पीएससी के पत्र के अनुसार डॉ. अनिल गुप्ता का चयन निरस्त किया गया था।