CG Weather Update: अगले 4 दिनों में रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों के लिए IMD ने दिया Alert

छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। खासकर उत्तर छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 22 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक हुई कुल मौसमी वर्षा सामान्य से 17 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। हालांकि, आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने से इस कमी में कुछ सुधार होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने गुरुवार को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरिया, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव और कांकेर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है।
राजधानी रायपुर में गुरुवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। बीच-बीच में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान: 31°C, न्यूनतम तापमान: 25°C, बारिश के चलते उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के मौसम पर कई सक्रिय मौसमी सिस्टम का असर बना हुआ है। उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे लगे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। इसके साथ जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके धीरे-धीरे उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और बाद में उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना है। इसके अलावा समुद्र तल पर सक्रिय मौसमी द्रोणिका उत्तर-पश्चिम राजस्थान से उत्तर-पूर्व बांग्लादेश तक फैली हुई है।
यह झारखंड और उत्तरी गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है और प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रही है। एक अन्य द्रोणिका उत्तर-पूर्व अरब सागर से सिक्किम तक फैली हुई है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए आगे बढ़ रही है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है।
बारिश का यह दौर किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिल रही है। वहीं, लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को जलभराव और फिसलन वाली सड़कों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज-चमक और वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। तापमान में फिलहाल बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और मौसम सुहावना बना रह सकता है।
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