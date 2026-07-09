CG Weather Update: अगले 4 दिनों में रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों के लिए IMD ने दिया Alert

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के मौसम पर कई सक्रिय मौसमी सिस्टम का असर बना हुआ है। उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे लगे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। इसके साथ जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके धीरे-धीरे उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और बाद में उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना है। इसके अलावा समुद्र तल पर सक्रिय मौसमी द्रोणिका उत्तर-पश्चिम राजस्थान से उत्तर-पूर्व बांग्लादेश तक फैली हुई है।